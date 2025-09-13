La Juventus è beffata da uno dei club più ricchi del mondo nel calcio. Il Manchester City ora fa sul serio.

Si può dire piuttosto soddisfatto Igor Tudor per come è costruita la rosa della sua Juventus dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. Non era facile per i bianconeri riuscire a rinforzare certi reparti, soprattutto per la presenza ingombrante di calciatori che erano stati messi in lista trasferimenti.

Alla fine della fiera la Juve è riuscita a cedere diversi esuberi, tra cui Nico Gonzalez, Arthur e Douglas Luiz; uscite che hanno permesso nel finale della finestra estiva di arricchire il reparto d’attacco. Oggi Tudor può vantare numerose soluzioni offensive, forte del fatto che anche il tanto contestato Dusan Vlahovic sia rimasto con le giuste motivazioni, segnando già 2 reti in due partite.

Resta forse solo qualche dubbio in difesa, un reparto che comunque ha recuperato la leadership e l’esperienza di Gleison Bremer, rientrato dopo il lungo stop al ginocchio dello scorso anno. Tudor avrebbe voluto un ricambio in più, soprattutto dopo il mancato riscatto di Renato Veiga; ma la Juve potrebbe tornare sul mercato con forza a gennaio, per un obiettivo già dichiarato.

Juventus, aumenta la concorrenza per Guehi: spunta anche il Manchester City

L’idea è quella di tentare l’assalto a gennaio per Marc Guehi, difensore inglese in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Il classe 2000 era ad un passo dal trasferirsi al Liverpool negli ultimi giorni di agosto, ma alla fine la società d’appartenenza ha deciso di tirarsi indietro, trattenendo il proprio leader difensivo almeno fino a gennaio prossimo.

La Juventus è uno dei club che, dichiaratamente, nella prossima finestra invernale proverà a convincere Guehi a trasferirsi in bianconero. Potrebbe bastare una cifra simbolica per il suo cartellino, visto che il suo contratto con il Palace scadrà poi il 30 giugno 2026. Il problema è che i bianconeri dovranno vedersela con una concorrenza spietata.

Oltre alle voci già note su Liverpool e Bayern Monaco interessati a Guehi, nelle ultime ore sembra essersi inserito anche il Manchester City. Uno dei club più ricchi della Premier League avrebbe messo gli occhi sul calciatore inglese, per rinforzare la retroguardia di Guardiola a metà stagione.

Il City sarebbe pronto, secondo il portale Caught Offside, a offrire al calciatore già un pre-contratto nei prossimi giorni. Le opzioni sono due: o Guehi si trasferirà all’Etihad Stadium da inizio gennaio, in cambio di una cifra per il suo cartellino, oppure potrebbe decidere di chiudere la stagione al Crystal Palace e poi iniziare la nuova avventura da svincolato, direttamente da luglio 2026.