Stop per Gleison Bremer: il difensore della Juventus dovrà fermarsi dopo aver giocato da titolare tutte le prime gare ufficiali.

Un inizio straordinario di stagione quello della Juventus, che forse sta beneficiando di una condizione atletica migliore rispetto ad altre rivali, anche grazie alla partecipazione recente al Mondiale per Club. La squadra bianconera è stata in grado di vincere tre partite su tre, in particolare l’ultima contro i rivali dell’Inter che ha fatto intendere i buoni propositi della squadra di Igor Tudor.

Uno dei punti fermi di questa primissima fase di stagione è Gleison Bremer. Il centrale brasiliano ex Torino è rientrato a pieno regime dopo un’intera annata trascorsa in infermeria. Infatti ad ottobre dello scorso anno Bremer subì la lesione del legamento crociato del ginocchio, un problema grave che lo costrinse prima ad un intervento delicato, poi ad almeno 6-7 mesi di stop assoluto.

Bremer è finalmente tornato a regime, fin dalla preparazione estiva. Tudor gli ha dato subito fiducia ed il brasiliano ha risposto presente, guidando con naturalezza la difesa a tre bianconera. Il leader che serviva alla Juve per rimettersi in carreggiata e puntare fortemente alla lotta Scudetto.

Bremer stavolta si ferma: riposo precauzionale nelle prossime partite della Juve

Ma quanto è rischioso far giocare con tutta questa continuità un calciatore che è appena rientrato da un lunghissimo stop? Certo, bisogna prendere delle accortezze, non esagerare nei carichi di lavoro e negli impegni per evitare ricadute o semplicemente affaticamenti muscolari.

Per questo Tudor è chiamato a gestire Bremer con una certa oculatezza. Fosse per l’ambiente, il difensore classe ’97 non uscirebbe più dal campo, ma va tutelata la sua condizione fisico-atletica. Come scrive Tuttosport, è in programma una giornata di riposo rispetto al calendario delle prossime gare.

In questa settimana la Juventus affronterà due match importanti: stasera debutta nel maxi-girone di Champions League contro il Borussia Dortmund, mentre sabato pomeriggio sarà ospite dell’Hellas Verona. Bremer non giocherà sicuramente una delle due gare, proprio per concedergli di respirare in un periodo ricco di appuntamenti.

Con ogni probabilità l’ex Torino resterà a riposo nel match di campionato contro il Verona, dove potrebbe avere spazio al suo posto uno tra Rugani, Cabal e Joao Mario, magari con l’arretramento fra i tre difensori di Kalulu (recentemente riscoperto da esterno destro). Insomma, uno stop preventivo e necessario, così da avere il guerriero Bremer abile ed arruolabile nei match successivi e senza intoppi di vario genere.