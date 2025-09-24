Diverse persone possono ottenere, direttamente dal proprio datore di lavoro, un bonus da 5 mila euro. Ecco i requisiti da possedere.

Di questi tempi molte famiglie riescono a sostenere più facilmente le proprie spese anche grazie alle agevolazioni e ai bonus. E così è un sollievo sapere che è possibile ottenere un nuovo bonus da ben 5 mila euro.

In particolare è possibile richiederlo direttamente al proprio datore di lavoro se si hanno questi requisiti. Ecco quali sono e come fare domanda.

I requisiti da possedere per richiedere il bonus di 5 mila euro

È possibile ottenere un nuovo bonus di 5 mila euro richiedendolo direttamente al datore di lavoro. Si tratta del bonus affitto 2025 e si ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare domanda.

Possono usufruire di questo bonus i neoassunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano cambiato città a causa di un nuovo lavoro. Infatti questo bonus nasce proprio per favorire la mobilità professionale. In particolare i lavoratori che si trasferiscono di almeno 100 km dal proprio comune di residenza, anche restando nella stessa regione, possono ottenere dal datore di lavoro un rimborso fino a 5.000 euro l’anno.

I requisiti per ottenere il bonus affitto 2025 sono:

essere lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025

aver dichiarato nel 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro

aver trasferito la residenza nel comune di lavoro, distante almeno 100 chilometri dalla precedente abitazione

Il sostegno dura due anni dall’assunzione al lavoro e copre le spese di locazione e di manutenzione dell’abitazione. In assenza di proroghe, sarà riconosciuto anche nel 2026 soltanto a chi avrà fatto domanda entro il 2025. Al momento non si sa se il bonus verrà rinnovato: lo sapremo solo con la prossima legge di bilancio.

Sempre in tema di affitto, c’è un altro bonus che possono ottenere gli studenti universitari fuori sede. Questi devono far parte di un nucleo familiare con un Isee non superiore a 20.000 euro. La somma massima di aiuto ammonta a 279,21 euro. Si può poi beneficiare di una detrazione pari al 19% del canone annuo di locale: in questo caso gli studenti fuori sede che affittano un appartamento vicino alla facoltà universitaria, possono ottenere fino a un massimo di 2.633 euro.

Come requisito devono però aver stabilito il domicilio ad una distanza minima di 100 km dal comune di residenza. Gli studenti con un reddito familiare fino a 120.000 euro potranno usufruire di una detrazione totale, mentre quando il reddito è compreso tra 120 e 240.000 euro la detrazione è parziale.