3 mila euro di bonus: questa è un’opportunità che chi ha determinati requisiti può cogliere. Ecco come fare richiesta.

In questo periodo di difficoltà economiche i bonus e i sostegni da parte del Governo sono un’opportunità per vivere più serenamente, sostenere delle spese o per accedere ad altri servizi in maniera agevolata.

E così ora è possibile richiedere un bonus da ben 3 mila euro se si hanno questi requisiti. Ecco come ottenerlo.

Come ottenere il bonus da 3 mila euro

C’è un’opportunità che in tanti possono cogliere, soprattutto coloro che vogliono prendere in affitto una casa. Infatti è disponibile un bonus di ben 3 mila euro per coloro che vogliono andare a vivere in montagna, precisamente in Trentino.

Come ha dichiarato l’assessore alla Casa, Simone Marchiori, il bonus da 3 mila euro è una misura che mira a sostenere le famiglie e nello stesso tempo a cercare di contrastare lo spopolamento di questi borghi, molti dei quali a trazione turistica, che invece meriterebbero di essere valorizzati. Per questa misura sono stati investiti 1 milione e 500mila euro per il triennio 2026-28.

E così è possibile prendere in affitto una casa con questo contributo in uno dei 112 comuni (di 166) presenti sul territorio. Si tratta di quelli che riguardano tutte le valli, distanti dai principali centri abitati. Chi vuole approfittare può inoltrare la propria domanda a partire dal 22 settembre. Un requisito per ottenere il bonus è quello di spostare la residenza in uno degli appartamenti in affitto compresi nei Comuni che ne beneficiano entro il 31 dicembre del 2026.

La locazione deve durare almeno tre anni ed essere registrata in maniera regolare. Come visto le regole non sono così rigorose come nei precedenti bandi proprio per permettere a più persone di parteciparvi. Il bonus da 3 mila euro dunque prevede un contributo di 250 euro al mese per sostenere l’affitto in questi paesi disabitati del Trentino (per un totale di 3000 euro all’anno).

Ma si può andare anche oltre i 3 mila euro annui se l’ammontare non supera il valore del canone annuo di locazione. Non solo ma si possono ottenere altri 250 euro se non si hanno ancora 40 anni o 500 nel caso di nuclei familiari numerosi. Insomma, chi vuole approfittarne e vivere nelle bellissime montagne della regione Trentino, può beneficiare di questa opportunità, un bonus da 3000 euro annui sull’affitto di un appartamento in un meraviglioso borgo che merita di essere ripopolato.