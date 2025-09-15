Indiscrezioni sul futuro di Nicolò Barella, il centrocampista dell’Inter che è sempre al centro del gioco dei nerazzurri.

Nicolò Barella da anni è uno dei punti fermi del centrocampo dell’Inter. Il calciatore sardo è stato ingaggiato nel 2019, quando era ancora un talento inespresso, ma in poco tempo si è subito imposto con la maglia nerazzurra, vincendo ben due scudetti con la squadra meneghina.

Barella per l’Inter è anche sinonimo di fedeltà e di attaccamento alla maglia. Lo dimostra il legame atavico che ha con i colori nerazzurri, tanto da dichiararsi tifoso interista ancor prima di essere acquistato dal club. Difficile effettivamente trovare nel calcio di oggi un atleta di spessore, molto apprezzato in tutta Europa, che abbia deciso di restare a lungo con la sua squadra d’appartenenza.

Eppure di occasioni per lasciare l’Inter e la Serie A Barella ne ha avute diverse nel recente passato. Un centrocampista con il suo pedigree non può non piacere ai top club europei e, in tempi più recenti, anche alle formazioni della ricca Saudi Pro League. Ma la decisione è sempre stata quella di rimanere a Milano.

Fabrizio Romano ed i retroscena su Barella: “Diverse squadre lo hanno cercato. Ma Simone Inzaghi…”

A raccontare qualcosa di più succoso e concreto sul destino di Nicolò Barella c’ha pensato uno dei maggiori esperti di calciomercato internazionale. Ovvero Fabrizio Romano, che sul proprio canale Youtube ha fatto sapere di essere stato informato su offerte molto concrete arrivate in estate.

“Ad inizio estate abbiamo ricevuto tante domande su Barella e sull’Al Hilal, il suo legame molto buono con Inzaghi lo conosciamo tutti, che ad Inzaghi piaccia Barella non è un mistero. Il fatto è che Barella non ha mai manifestato apertura o volontà di lasciare l’Inter e di cambiare ambiente. Inzaghi apprezza e adora il centrocampista ma non ha mai avuto l’idea di creare un problema all’Inter o di poter rappresentare un ostacolo per l’Inter o per il giocatore stesso”.

Non solo l’Arabia Saudita ed Inzaghi. Sulle tracce di Barella si segnalano anche recenti tentativi inglesi: “Ci sono stati anche possibilità di Premier League per Barella negli ultimi 2-3 anni ma il giocatore non ha mai dato aperture, dall’Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo stipendio attuale ma non è mai stato un discorso avanzato o concreto”.

Parole, quelle di Romano, che confermano come Barella non abbia mai messo in discussione il suo senso d’appartenenza all’Inter. Anche dopo la figuraccia della finale persa per 5-0 con il PSG, il calciatore 28enne ha voluto dimostrare attaccamento e gratitudine all’ambiente nerazzurro.