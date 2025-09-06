Cresce l’attesa per l’accredito dell’Assegno Unico di settembre perché alcune famiglie otterranno più soldi. Ecco di chi si tratta.

Fra le misure pensate dal Governo per sostenere la genitorialità e la natalità c’è l’Assegno Unico e Universale, chiamato così perché questo sostegno economico spetta a tutte le famiglie con figli a carico ed è attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo, che viene erogato ogni mese, varia in base all’ISEE della famiglia al momento della domanda, all’età e al numero dei figli, alle eventuali situazioni di disabilità dei figli. Anche per il mese di settembre è previsto l’accredito e c’è una bella notizia per diverse famiglie perché riceveranno più soldi. Ecco di chi si tratta.

Le famiglie che riceveranno più soldi con l’Assegno Unico di settembre

L’Assegno Unico è un sostegno economico che spetta alle famiglie con figli a carico, che viene erogato ogni mese con un importo che varia in base a vari fattori (ISEE, numero e età figli, eventuali disabilità dei figli). Anche per il mese di settembre si avrà l’erogazione, addirittura di un importo maggiore per alcune famiglie.

Si tratta di importanti maggiorazioni che, in alcuni casi, possono toccare anche i 200 euro per ogni figlio per le famiglie con redditi medio-bassi e più numerose. Infatti, dato che l’Assegno Unico è stato rivalutato dello 0,8% per compensare l’inflazione, si avrà un aumento dell’importo già da questo mese. Questo adeguamento è necessario dato che permette alle famiglie di mantenere invariato, in termini reali, il potere d’acquisto garantito da questo sostegno.

Per quanto riguarda l’erogazione dell’aiuto, come ha comunicato l’INPS nel messaggio 2229, i pagamenti successivi al primo accredito avverranno per le famiglie tra lunedì 22 e martedì 23 settembre. Chi invece ha fatto la domanda per la prima volta o nel caso in cui abbia comunicato delle modifiche, dovrà attendere la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nei prossimi mesi, invece, bisognerà attendersi l’erogazione dell’Assegno Unico il 20 e il 21 ottobre, il 20 e il 21 novembre e il 17 e il 19 dicembre. Come al solito, nel caso di nuove domande oppure di modifiche, le famiglie dovranno attendere invece la fine del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda per ottenere il sostegno economico.