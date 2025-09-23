Il Comune di Anagni, in collaborazione con Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione, nell’ambito del progetto Officina Municipale di Anagni , promosso dal Comune e finanziato dalla Regione Lazio con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027 , organizza il secondo incontro del Learning Tour.

L’appuntamento si terrà giovedì 25 settembre 2025 , dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale A. Labriola, in Via Garibaldi 21 – Anagni (FR).

Il Learning Tour rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi al mondo delle imprese, scoprire le dinamiche aziendali e orientarsi meglio nelle opportunità offerte dal mercato del lavoro. Questo secondo incontro sarà preparatorio alla prossima visita aziendale, durante la quale i partecipanti potranno entrare in contatto diretto con una realtà produttiva di eccellenza del territorio.

L’iniziativa è aperta a cittadini, studenti, giovani imprenditori e professionisti interessati a conoscere più da vicino il sistema produttivo locale e sviluppare nuove prospettive professionali.

La partecipazione è gratuita , con posti limitati.

📌 Per iscriversi è possibile visitare il portale ufficiale del progetto: www.officinamunicipaleanagni.it oppure chiamare il numero 3758470481