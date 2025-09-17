Paulo Dybala via dalla Roma nei prossimi mesi? Il fuoriclasse argentino sembra lontano dalla permanenza nella capitale.

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato 2025/2026 per Paulo Dybala. L’argentino alla prima da titolare in Roma-Torino non solo ha deluso le aspettative, giocando una gara piuttosto fioca e poco vibrante, ma si è anche procurato il primo infortunio stagionale, una lesione di basso grado alla coscia sinistra dopo soli 45′ in campo.

Siamo alle solite per la Joya. Il grande difetto del numero 21 della Roma è proprio una condizione atletico-muscolare troppo spesso deficitaria, che limita il suo talento smisurato. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Dybala per almeno 2-3 settimane, così da saltare l’attesissimo derby di domenica prossima ed il debutto in Europa League a Nizza.

Aumentano dunque i dubbi sulla permanenza di Dybala a Roma. Fino a qualche settimana fa si parlava di rinnovo di contratto, per spalmare il lauto ingaggio che percepisce dai giallorossi. Ma l’ennesimo infortunio e la scarsa compatibilità con il progetto tecnico potrebbero allontanarlo definitivamente dalla capitale, già nel mercato di riparazione.

Mourinho riparte dal Benfica e chiama Dybala con sé

C’è già un’ipotesi di mercato al vaglio per Paulo Dybala. Un’opzione che si chiama Benfica, squadra che già in estate aveva sondato il terreno per lui, cercando di capire se fosse stato possibile puntare sull’argentino, in particolare per la disponibilità a trattare della Roma.

Un sondaggio che può rinverdirsi nelle prossime settimane. Infatti i portoghesi, che hanno cacciato il tecnico Bruno Lage dopo la sconfitta interna con il Qarabag in Champions, sembrano decisi ad affidarsi a José Mourinho. Un tecnico che conosce molto bene Dybala, avendolo allenato a Roma dal 2022 al 2024.

Se tutto andrà come previsto, Mourinho nelle prossime ore firmerà con il club di Lisbona, tornando a lavorare nel suo paese d’appartenenza. E potrebbe chiedere uno sforzo a gennaio proprio per portare Dybala al Benfica. Il contratto del calciatore classe ’93 scadrà il prossimo giugno, dunque la Roma potrebbe aprire alla cessione definitiva già qualche mese prima.

I giallorossi chiedono 8 milioni di euro per il cartellino di Dybala, ma potrebbero anche accontentarsi di qualcosa in meno. L’eventuale uscita della Joya sarebbe mal vista da moltissimi tifosi, ma permetterebbe alla Roma di reinvestire su un altro rinforzo offensivo, magari più giovane e meno propenso agli stop muscolari. Mourinho invece ha bisogno di un leader carismatico in attacco come l’ex Juventus.