In attesa del gran premio d’Italia a Monza, arriva una notizia sorprendente per la classifica piloti e costruttori di Formula 1.

In questi giorni tutta la Formula 1 si è spostata in Italia, precisamente sullo storico circuito di Monza, dove nel weekend andrà in scena il Gran Premio più atteso dagli appassionati nostrani. La speranza è che la Ferrari possa risalire la china e regalarsi un fine settimana finalmente positivo almeno nel circuito casalingo.

Ma gli strascichi del combattuto e caotico Gran Premio d’Olanda, andato in scena soltanto una settimana fa, ancora fanno parlare e discutere. Sulla pista di Zandvoort è successo un po’ di tutto, a cominciare dal guasto tecnico che ha frenato sul più bello la McLaren di Lando Norris, fino al doppio ritiro delle Ferrari di Hamilton prima e Leclerc poi. Insomma, una bagarre vera e propria.

I commissari di gara hanno dovuto cancellare ben otto tempi per infrazioni durante la corsa della domenica e revisionato diversi contatti. Uno di questi fa ancora discutere oggi, ovvero quello tra Carlos Sainz e Liam Lawson, che è costato una penalità piuttosto severa nei confronti dell’ex ferrarista, il quale ha visto inflitti 10 secondi di squalifica e ben 2 punti in meno sulla licenza.

La Williams non ci sta: chiesta la revisione sulla penalità di Carlos Sainz

Nonostante ormai siano tutti concentrati sul GP di Monza, è arrivata nelle scorse ore la richiesta ufficiale e sorprendente della Williams. La scuderia britannica ha presentato il diritto di revisione proprio riguardo alla penalità inflitta a Carlos Sainz al termine della gara in Olanda.

Sainz stesso aveva protestato via radio contro la decisione dei commissari FIA di penalizzarlo, così che il suo team ha valutato la questione e scelto di chiedere la revisione dell’episodio, ovvero del contatto con la RB di Lawson. Va ricordato come questo diritto sia nella facoltà di tutte le scuderie, a patto che vi siano elementi precedentemente nascosti o ignorati dai giudici che possano sovvertire la loro decisione.

Storicamente il diritto di revisione è sempre stato bocciato dai commissari FIA, tranne in un caso: quando nel 2023 in Arabia Saudita lo spagnolo Fernando Alonso si vide restituire il terzo posto finale che originariamente gli era stato tolto a causa di una penalità di tempo.

La speranza della Williams è di ottenere giustizia da questa revisione tardiva. Se a Sainz venissero tolti i 10 secondi di penalità inflitti a Zandvoort, lo spagnolo passerebbe da tredicesimo a sesto nella classifica finale, guadagnando tra l’altro 8 punti nella graduatoria piloti.