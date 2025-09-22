Nei prossimi giorni sarà meglio rimanere a casa perché è prevista allerta meteo con in arrivo otre 250 mm di pioggia in questa zona della Penisola.

L’estate sta finendo, è proprio il caso di dirlo. E anche se molti irriducibili sono andati al mare fino al 21 di settembre, nei prossimi giorni le gradevoli temperature estive cederanno il passo a quelle più tipicamente autunnali. Ma c’è di più: la nuova stagione entrerà di prepotenza nelle nostre giornate nelle prossime ore.

Sì, perché è prevista allerta meteo nei prossimi giorni: addirittura in una zona d’Italia sarà meglio rimanere a casa perché è in arrivo forte pioggia con oltre 250 mm di acqua. Ecco quando.

Quando ci sarà allerta meteo

È il caso di conservare occhiali da sole, costumi da bagno e teli, perché l’estate sta ufficialmente per finire. Anche se fino a qualche ora fa le temperature erano altissime e in tanti sono andati ancora al mare, nei prossimi giorni è prevista allerta meteo e la tintarella e l’acqua salata saranno solo un ricordo.

In particolare in una zona d’Italia c’è il rischio di una possibile alluvione dato che è attesa pioggia per oltre 250 mm. Nello specifico queste piogge abbondanti potrebbero abbattersi lunedì 22 settembre sull’Ossola ed il Verbano. Alcuni LAM, modelli ad area limitata, segnalano accumuli anche superiori ai 230mm (quelli più estremi evidenziano picchi di 300mm in poche ore, anche se sembra eccessiva come proiezione).

Tutta questa acqua potrebbe provocare disagi ad esempio sulle strade e ingrossamento di fiumi e torrenti, oltre al rischio di frane sui settori di montagna. Anche la zona di Domodossola potrebbe non essere risparmiata secondo un ultimo aggiornamento del modello ICON, con ben 217 mm nell’arco delle 24 ore di lunedì 22 settembre.

C’è da dire che l’allerta meteo è prevista un po’ in tutto il nord-ovest con rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi. Insomma, già l’inizio di questa nuova settimana potrebbe sancire la fine dell’estate in molte regioni d’Italia e sarebbe meglio rimanere a casa visto il maltempo in arrivo. Infatti queste abbondanti piogge o, meglio, questa possibile alluvione che potrebbe abbattersi nelle regioni di nord-ovest potrebbero generare disagi e pericoli sulle strade, come anche frane.

Se non strettamente necessario, meglio rimanere in casa. In auto, invece, guidare con prudenza, mantenendo le distanze di sicurezza, viste le strade bagnate, la scarsa visibilità e possibili residui sulle strade.