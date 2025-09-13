Una nuova allerta alimentare si è abbattuta su un amato cibo sott’olio: per la propria incolumità è meglio non consumarlo.

Il Ministero della Salute si occupa di diffondere i richiami e i ritiri di prodotto che possono pregiudicare la salute dei consumatori. A volte si tratta di prodotti che sono stati contaminati da qualche agente esterno, altre volte di errori sulle etichette circa la scadenza o ingredienti che possono contenere allergeni.

Questa volta l’allerta alimentare riguarda un amato e consumato cibo sott’olio che si invita a non mangiare perché potrebbe essere pericoloso. Ecco di quale si tratta.

Il cibo sott’olio oggetto di allerta alimentare

Una nuova allerta alimentare riguarda un prodotto sott’olio che sarebbe meglio non consumare per evitare potenziali problemi di salute. Infatti il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di diversi lotti di conserve vegetali sott’olio a marchio Vittoria.

Si tratta di:

Friarelli alla napoletana , venduti in vasi di vetro da 1 kg, appartenenti ai lotti numero 310125 con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2028, 060325 con il TMC 06/03/2028, 150225 con il TMC 15/02/2028, 130225 con il TMC 13/02/2028, 280325 con il TMC 28/03/2028, 160525 con il TMC 16/05/2028, 050625 con il TMC 05/06/2028, 110725 con il TMC 11/07/2028, e 040825 con il TMC 04/08/2028;

, venduti in vasi di vetro da 1 kg, appartenenti ai lotti numero 310125 con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2028, 060325 con il TMC 06/03/2028, 150225 con il TMC 15/02/2028, 130225 con il TMC 13/02/2028, 280325 con il TMC 28/03/2028, 160525 con il TMC 16/05/2028, 050625 con il TMC 05/06/2028, 110725 con il TMC 11/07/2028, e 040825 con il TMC 04/08/2028; Melanzane alla brace , vendute in vasi di vetro da 1 kg, appartenenti ai lotti numero 130325 con il TMC 13/03/2028, e 150525 con il TMC 13/05/2028;

, vendute in vasi di vetro da 1 kg, appartenenti ai lotti numero 130325 con il TMC 13/03/2028, e 150525 con il TMC 13/05/2028; Scarole in olio, vendute in vasi di vetro da 1 kg, con il numero di lotto 140225 e il TMC 14/02/2028.

I prodotti sott’olio in questione sono stati prodotti da Terra Mia di Amura Stefano per Ciro Velleca Srl presso lo stabilimento di produzione che si trova in via Cangiani 16, a Scafati, in provincia di Salerno (C.C.I.A.A 467438). Il motivo del richiamo è la presenza di una sospetta contaminazione microbiologica non meglio specificata.

In precedenza il produttore delle conserve era stato coinvolto nel focolaio di botulino che aveva interessato la vicenda di di Diamante, in provincia di Cosenza, ed aveva richiamato cautelativamente alcuni lotti di friarielli alla napoletana in olio venduti con i marchi Terra Mia, Vittoria e Bel Sapore. Un altro richiamo precauzionale per “sospetta contaminazione microbiologica” è poi arrivato circa una settimana dopo, il 20/08/2025 (comunicato con due settimane di ritardo dal Ministero).

Ora è arrivato quest’altro richiamo, per sospetta contaminazione microbica, per le conserve a marchio Vittoria. In via precauzionale l’azienda raccomanda di non consumare le conserve con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatore eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto venduta d’acquisto.