Novità su Kenan Yildiz che spaventa la Juventus ed anche i propri tifosi. Ecco la decisione in vista delle prossime partite ufficiali.

La Juventus ha forse raccolto il primo risultato non esageratamente brillante della sua stagione. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, rischiando anche di perdere l’incontro.

Una prestazione incolore, nonostante il vantaggio segnato nel primo tempo con Francisco Conceiçao, poi però annullato da un ottimo ritorno del Verona, che non solo ha pareggiato col rigore di Orban; ma ha anche legittimato la rimonta con un secondo tempo giocato benissimo, meritando forse qualcosa in più del solo punto portato a casa.

Tra i calciatori più anonimi nel pomeriggio di sabato, c’è da segnalare un Kenan Yildiz particolarmente poco ispirato. Dopo le prodezze viste contro Inter e Borussia Dortmund, il talento turco non è riuscito a mettersi in mostra. Gara appena sufficiente quella dell’ex calciatore della Next Gen, che per la prima volta in stagione è apparso scarico e poco in grado di cambiare passo. Urge qualche ragionamento dunque sulla gestione del numero 10.

Tudor deve gestire le forze di Yildiz: il piano per non sprecare il suo talento

Yildiz ha finora giocato sempre, partecipando attivamente alle rimonte della Juventus e realizzando anche un paio di reti d’autore. Sicuramente comincia ad accusare la fatica del triplo impegno settimanale, senza dimenticare il Mondiale per Club disputato in estate e la convocazione con la nazionale turca di Vincenzo Montella.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, mister Tudor sta già organizzando qualcosa di particolare per evitare di esagerare con i carichi di lavoro di Yildiz. In questa settimana il fantasista classe 2005 verrà sottoposto ad un programma personalizzato: nei prossimi giorni un allenamento atletico alternativo a quello della squadra, con qualche esercitazione differenziata in più e qualche lavoro intenso con la palla in meno per recuperare al meglio dalle fatiche.

Non solo Yildiz; anche altri titolari della Juventus odierna come Khephren Thuram, Pierre Kalulu e Lloyd Kelly, tutti apparsi piuttosto scarichi al Bentegodi, dovrebbero lavorare in maniera alternativa per recuperare le forze gradualmente. Difficile che nelle prossime partite Tudor proponga turnover e turni di riposo per i calciatori suddetti, visto che la Juve se la vedrà prima con l’Atalanta in campionato, poi in Champions sul campo del Villarreal ed ancora nel big match di Serie A con il Milan.

C’è bisogno dunque dei migliori elementi della Juventus, tutti nel miglior stato di forma possibile. Ma Tudor deve poter contare anche sui nuovi e sui meno utilizzati finora. Non è da escludere che finalmente si vedranno in campo elementi come Miretti, Perin, Kostic, Zhegrova e Cabal, finora ancora non entrati nel vivo della stagione.