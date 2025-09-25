Il grave infortunio occorso al difensore cambia radicalmente gli scenari di mercato per il club bianconero: si decide tutto a gennaio

326 giorni. Tanto ha dovuto attendere, prima del ritorno in campo in una gara ufficiale, Gleison Bremer prima di indossare nuovamente la maglia bianconera ponendosi come punto di riferimento per i compagni di reparto e per tutta la squadra.

L’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, compromesso dopo uno sfortunato scontro di gioco con Lois Openda – che curiosamente sarebbe poi diventato suo compagno di squadra 11 mesi dopo – nella gara di Champions League in casa del Lipsia, ha comportato la perdita di tutta la scorsa stagione per il giocatore brasiliano. Che fino a quel momento – era il 2 ottobre del 2024 – poteva vantarsi di aver grandemente contribuito ai 6 clean sheet consecutivi dei bianconeri nelle prime 6 gare dell’anno agli ordini di Thiago Motta.

Rientrato, come detto, in occasione della partita d’esordio della Juve in casa contro il Parma, l’ex Capitano del Torino ha guidato con la solita maestria la retroguardia fino al legittimo riposo – resosi opportuno per gli impegni troppo compressi in calendario – nella sfida col Verona. L’unica che la Juve non ha vinto in campionato.

Pronto a riprendere il suo regolare posto in campo sabato prossimo per l’importante sfida con l’Atalanta, il sudamericano avrà accolto certamente con animo diverso, rispetto ad altri suoi colleghi, un terribile infortunio – del tutto simile nella diagnosi finale – occorso ad uno dei più promettenti talenti del calcio italiano.

Leoni, il ginocchio fa crack: Bremer nel mirino dei Reds

Era alla sua prima gara ufficiale con la prestigiosa maglia del Liverpool, Giovanni Leoni, quando dopo un contrasto sulla linea laterale al minuto 81 ha sentito un insopportabile dolore al ginocchio sinistro. Lo stesso che tanto ha fatto penare il citato Bremer.

Uscito in barella tra le lacrime e col sostegno del già preoccupato pubblico, l’ex Parma ha atteso con giustificato terrore la diagnosi degli esami effettuati dallo staff medico del club inglese. Purtroppo i timori espressi in un primo momento si sono subito rivelati fondati.

‘Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro‘: questo l’esito dei controlli a cui si è sottoposto il difensore azzurro, che vede ormai la sua stagione quasi del tutto compromessa (si parla di uno stop di almeno 7 mesi).

Per ovviare alla sicura assenza di un giocatore evidentemente tenuto in grande considerazione dall’allenatore Arne Slot (che non aveva esitato a schierarlo titolare nel match di EFL Cup poi vinto contro il Southampton), la dirigenza del gigante britannico potrebbe decidere di portare un milionario assalto al cartellino di Bremer già nel prossimo mercato di gennaio.

I Reds dovranno usare importanti argomenti economici per convincere Comolli e soci a privarsi di uno dei grandi leader della rosa bianconera: dalle parti di Anfield però non si bada certo a spese, come ampiamente dimostrato dall’acquisto record di Alexander Isak.