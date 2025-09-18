Dal Regno Unito giunge una notizia sconvolgente che riguarda Re Carlo e che segna la fine di tutto. Ecco le nuove dalla casa reale.

Della royal family inglese se ne è sempre parlato e se ne parlerà sempre: giungono quotidianamente indiscrezioni sullo stato di salute di Re Carlo, sulle tensioni interne fra Harry e il resto della famiglia, ma questa notizia probabilmente i sudditi (e anche le altre persone che seguono le vicende dei reali) non avrebbero mai voluto sentirla.

Qualcosa è cambiato e sembra che stia per finire tutto per Re Carlo con importanti conseguenze per la monarchia britannica e la grande sorpresa dell’opinione pubblica mondiale.

Tutto finito per re Carlo: le ultime indiscrezioni dalla casa reale inglese

Da Buckingham Palace giunge una notizia devastante: per fortuna non riguarda l’aggravarsi delle condizioni di salute di Re Carlo né l’ennesima rivelazione fatta da Harry contro la sua famiglia ma qualcosa di sconvolgente per i sudditi che hanno sempre creduto nell’amore tra Re Carlo e Camilla.

Pare infatti che i due fingano di stare insieme in pubblico ma in realtà siano separati. Camilla in particolare vivrebbe in una casa che vale 1,2 milioni di dollari che avrebbe ricevuto per mantenere il silenzio sul matrimonio finito. Il loro matrimonio però sarebbe solo finzione per evitare di danneggiare la Corona.

Le indiscrezioni arrivano da Oltreoceano e metterebbero dunque in dubbio il grande amore tra Camilla e Re Carlo che, addirittura coltivò l’amore proibito con lei quando ancora stava con Lady D. Anche dopo la morte di Diana, Carlo dovette aspettare 7 anni per sposare Camilla. E lei stessa ci ha messo quasi 20 anni per farsi accettare. E, nonostante queste difficoltà, pare che i due non stiano nemmeno più insieme.

Questo è ovviamente un pettegolezzo non confermato da prove concrete, anche se le voci sono molto insistenti e parlano di una separazione netta fra i due, con Camilla che abita in una casa da sola. E anche se in pubblico si vedono insieme, in realtà nella vita reale sono separati. A proposito di questo, fonti vicine a Palazzo dicono :“Stanno facendo fronte comune in pubblico, soprattutto perché Carlo è malato, ma dietro le quinte la situazione è molto diversa”.

E ancora: “Sono divorziati in tutto tranne che nel nome. Camilla vive a Ray Mill per la maggior parte del tempo, mentre Carlo si ritira a Highgrove o a Clarence House. A questo punto, è un matrimonio di apparenze e di strategie di pubbliche relazioni”. A scatenare queste voci è stata la foto scattata da Chris Jackson, in occasione del compleanno della Regina a Ray Mill. Come didascalia dell’immagine, il fotografo ha descritto la Regina come “felice e rilassata nella sua casa di Ray Mill, nel Wiltshire”, evidenziando che sia questo il luogo dove Camilla si trova davvero a suo agio, una casa da 1,2 milioni di dollari acquistata nel 1994 dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles.

Anche se dopo il matrimonio con Carlo, è andata ad abitare a Clarence House, non ha voluto vendere la sua casa e pare che anche ora abiti lì, separata da suo marito.