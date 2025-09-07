Il mondo dello sport registra con amarezza l’inaspettata decisione della pluri campionessa: ha detto ‘basta’ a soli 31 anni

Lontano dai grandi riflettori mediatici se non in occasione di grandi eventi mondiali come indubbiamente sono le Olimpiadi, i nuotatori e le nuotatrici appartengono a quella categoria di sportivi che, sin dai primi anni dell’adolescenza (se non molto spesso prima) scelgono di sottoporsi a faticosi allenamenti quotidiani in vista dell’ingresso nella ristretta cerchia dei migliori esseri umani in acqua.

Con tutto il rispetto degli altri sport, il nuoto sottopone certamente i suoi adepti a delle fatiche fisiche e mentali paragonabili forse solo a quelle richieste per il canottaggio e per la ginnastica/ danza ritmica, con bambine ‘strappate’ magari agli affetti familiari già in tenerissima età pur di iniziare un percorso di perfezionamento che possa portare l’atleta alle massime vette possibili.

Rispetto a qualche decennio fa poi, il nuoto ha affinato le tecniche di allenamento per consentire ai suoi campioni di essere ultra competitivi non solo dai 16 a 21 anni – com’era appunto prima – ma anche oltre la soglia dei 30 anni.

Un esempio fulgido in tal senso è dato dalla fenomenale nuotatrice olandese Sharon van Rouwendaal che, già iper medagliata da giovane adulta, è stata capace di vincere la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 all’età di quasi 31 anni.

Peccato che, conti alla mano, quel trionfo è destinato a restare l’ultimo di una carriera che, tra le altre cose, l’ha vista anche vincere 10 medaglie totali ai Mondiali (3 ori), 12 in campo europeo (per 8 volte sul gradino più alto del podio) e complessive 3 medaglie olimpiche (un altro oro, conquistato a Rio 2016, e un argento vinto a Tokyo 2020).

Van Rouwendaal dice ‘basta’: le amare parole d’addio

Con un toccante messaggio affidato al suo profilo Instagram, la sempre sorridente nuotatrice oranje ha deciso di porre fine alla sua carriera nonostante, come dimostrato dall’eccezionale risultato conquistato appena un anno fa nelle acque francesi, potesse ancora dire abbondantemente la sua nella specialità del fondo in acque libere e non solo.

“Mi sono persa compleanni, riunioni di famiglia e persino il funerale di mia nonna. Per diciotto anni ho vissuto in una sorta di tunnel. Mia madre una volta mi ha detto: ‘Non so se ne sia valsa la pena’. Questa domanda mi accompagna da allora“, ha dichiarato, lasciando di stucco tifosi ed addetti ai lavori, l’atleta che tra due giorni compirà 32 anni.