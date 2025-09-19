José Mourinho è pronto a strappare con la sua nuova squadra un calciatore dalle mani della Juventus: nuova rivalità in vista.

Anche in un momento molto delicato della sua carriera, dopo un esonero così bruciante come quello subito al Fenerbahce a inizio stagione, José Mourinho è riuscito a risollevarsi. Lo Special One, ancora oggi considerato uno degli allenatori migliori in circolazione, torna immediatamente nel calcio che conta.

Il Benfica, dopo l’esonero inevitabile di Bruno Lage, ha scelto di affidarsi nelle scorse ore a Mourinho. Ufficiale da poco il suo ingaggio fino all’estate 2027; una scelta coraggiosa quella del portoghese, che ha accettato la chiamata della grande rivale del ‘suo’ Porto, la squadra con cui ha ottenuto i primi memorabili successi in carriera.

L’ex tecnico di Inter e Roma, si sa, è sempre molto pretenzioso quando si tratta di trovare soluzioni sul mercato. Sembra che Mou abbia già chiesto alla dirigenza del Benfica di intervenire in maniera importante nel mercato di gennaio, rinforzando una rosa sicuramente di valore ma ancora incompleta. Ma il grande colpo potrebbe arrivare direttamente nella prossima sessione estiva.

Juventus, sfuma il talento portoghese: dirà sì al Benfica di Mourinho

Il primo colpaccio, in vista nel 2026, potrebbe essere una pugnalata al cuore della Juventus. Infatti il Benfica è pronto a strappare un obiettivo dichiarato dei bianconeri, proprio grazie all’intercessione di Mourinho. Si tratta di un fuoriclasse portoghese, pronto a tornare in patria e giocarsi le ultime cartucce proprio sotto l’egida dello Special One.

Parliamo di Bernardo Silva, il fantasista del Manchester City, considerato uno dei calciatori più tecnici e brillanti della Premier League. Il contratto di Bernardo con la squadra inglese è però in scadenza: a giugno 2026 il trequartista vedrà terminare la propria avventura con i citizens, che al momento intendono fare come con De Bruyne, senza speranza di trovare un nuovo accordo.

La Juve la scorsa estate ha seguito e corteggiato Bernardo Silva, sperando che Il City desse il via libera alla cessione del portoghese, un anno prima della naturale fine del contratto. Invece i bianconeri hanno atteso invano, ed ora rischiano pure la beffa: Mourinho avrebbe fatto il suo nome come rinforzo di lusso per il Benfica nella stagione che verrà.

Per Bernardo si tratterebbe di un ritorno a casa a parametro zero, visto che fino al 2014 ha indossato la maglia delle Aquile di Lisbona, prima di incominciare sul serio la carriera internazionale. Un colpaccio a costo zero per Mou, che allo stesso tempo toglie ai rivali juventini l’occasione di prendersi un fantasista così esperto e vincente.