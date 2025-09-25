Notizia che sconvolge il mondo della Formula 1. Uno dei migliori di sempre potrebbe dire addio definitivamente alle 4 ruote.

I campioni della Formula 1 vivono un’esistenza davvero particolare. Fuoriclasse straordinari, che sanno dominare vetture velocissime e affrontare sfide sempre più motivanti. Tutto questo senza dimenticare della pericolosità di gareggiare in condizioni estreme, dove il rischio di incidenti è sempre dietro l’angolo.

Però non mancano i piloti che diventano quasi ossessivi con il motorsport, legati all’adrenalina della corsa e dei rombi dei motori. Basti pensare a Lewis Hamilton, ancora oggi il pilota di F1 più vincente della storia (assieme a Michael Schumacher) in fatto di mondiali conquistati. Il britannico però, a 40 anni compiuti, ha scelto di ripartire dall’avventura in Ferrari, non sentendosi ancora appagato dopo l’epopea in Mercedes.

Ma c’è chi ha fatto ancora peggio: Fernando Alonso ad esempio, attuale pilota dell’Aston Martin, quest’anno è arrivato ai 44 anni di età. Ma continua a gareggiare con la forza e la volontà di un tempo, come fosse una giovane leva pronta a mettersi in mostra. Il tempo però è tiranno ed il pensiero riguardante un addio alle corse è sempre più vicino.

Alonso, il piano per il futuro: “Il 2026 potrebbe essere il mio ultimo anno se…”

Alonso non intende ancora smettere. Lo spagnolo, ex campione alla guida della Renault, resterà sicuramente alla guida del team britannico in vista della prossima stagione. Il 2026 potrebbe però essere il suo ultimo anno in Formula 1, almeno secondo ciò che ha rivelato al quotidiano AS sul proprio progetto futuro.

“Il ritiro? Dipende da come mi sentirò l’anno prossimo, da come mi sentirò fisicamente e mentalmente. Ma non lo so. Al momento non ho le idee chiare. Se la macchina va bene, ci sono buone probabilità che sia il mio ultimo anno. So di avere maggiori probabilità di fare bene nel 2027 o nel 2028 quando ci sarà stabilità nella squadra che abbiamo ora, con Adrian Newey e gli altri. Potrebbero fare bene il primo anno, ma entro il secondo o il terzo, è garantito che faranno bene. Ma devo vederlo con i miei occhi”.

Tutto dipenderà dunque dal progetto Aston Martin che svilupperà dal prossimo anno il neo capo-ingegnere Adrian Newey, un vero fuoriclasse nel suo ambito. Alonso ha grande fiducia per il 2026, anno in cui il Circus si rivoluzionerà con le nuove power unit.

Si avvicina dunque il ritiro per un campionissimo come Alonso, un punto di riferimento per tanti giovani aspiranti piloti. Da ricordare il fatto che nel 2018 lo spagnolo scelse di chiudere con le corse, per poi tornare sui suoi passi nel 2021 grazie alla chiamata di Alpine.