Una notizia davvero scioccante per gli amanti dello sport, che devono dire addio ad un campione che avrebbe potuto ancora dare molto.

Il mondo dello sport è qualcosa di emozionante, gioioso, ricco di competizione e di sfide, ma anche di momento di rabbia e perché no di delusioni. Ma forse i momenti più tristi e sentiti da parte degli appassionati arrivano quando un campione molto amato e stimato sceglie di dire basta.

Quando un fuoriclasse si ritira dal proprio sport, scegliendo di chiudere la propria carriera agonistica, è sempre una bella botta da digerire. Perché agli appassionati comincerà a mancare un punto di riferimento, magari una figura grazie alla quale hanno incominciato ad appassionarsi ad una determinata disciplina. Una scelta che delinea la fine di un’era.

L’ultima notizia in tal senso ha lasciato di sasso gli appassionati degli sport invernali, in particolare dello sci alpino. Infatti poche ore fa è arrivato un annuncio inaspettato, che riguarda un fortissimo sciatore, proveniente tra l’altro da una famiglia storicamente attiva in questo ambito. L’uomo ha scelto di ritirarsi anzitempo, sorprendendo un po’ tutti.

Von Gruenigen ha deciso: addio allo sci a 30 anni per il figlio d’arte

L’annuncio in questione è arrivato dalle parole sentite e commosse di Noel Von Gruenigen, noto sciatore svizzero che a soli 30 anni di età ha deciso di dire basta al circo bianco. Il classe ’95 ha spiegato con una nota le motivazioni che lo hanno portato a chiudere la carriera agonistica e stupire tutti i suoi tifosi.

“Finisce un periodo meraviglioso, posso pensare alle gare di Coppa del Mondo disputate e alle tante in Coppa Europa, sono davvero grato di aver vissuto 10 anni da professionista. Non sono arrivato ad ottenere quanto sognato da ragazzino, ma guardo indietro con gioia: sono stato risparmiato da gravi infortuni e non ho perso nessuna stagione, girando il mondo con una grande squadra. Resta tutto quanto indimenticabile”.

Von Gruenigen è tra l’altro figlio d’arte. Infatti suo padre, il grande Michael von Gruenigen, è considerato ancora oggi uno dei migliori interpreti dello slalom gigante maschile degli ultimi decenni, due volte campione del mondo e protagonista di moltissime gare di CdM.

Il 30enne invece, prima di arrivare alla dolorosa decisione dell’addio allo sci, ha dimostrato sempre un’ottima continuità di prestazioni. Ha partecipato a 36 gare di Coppa del Mondo ed è spesso arrivato a punti. In Coppa Europa invece ha conquistato quattro podi e una vittoria nel 2022 ad Almaasa, senza però riuscire ad ottenere convocazioni per i grandi eventi tra Mondiali e Olimpiadi.