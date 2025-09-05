Un infortunio molto grave rischia di cambiare totalmente i piani dell’Inter. Ora il tecnico Cristian Chivu rischia di dover fare a meno del suo titolare.

L’Inter ancora non appare una squadra totalmente libera mentalmente e fisicamente. Risultati altalenanti per la squadra di Cristian Chivu, che deve dunque trovare la quadra definitiva. Anche il recente successo con il Sassuolo ha evidenziato ottime trame offensive, ma anche una scarsa solidità in fase arretrata.

Il calendario delle prossime partite dovrebbe essere sulla carta agevole: prima della sosta di ottobre l’Inter affronterà in campionato Cagliari e Cremonese, mentre in Champions League ospiterà a San Siro lo Slavia Praga. I tifosi e la società si aspettano tre vittorie consecutive, così da poter davvero ambire ad alti traguardi.

Ma c’è il rischio che mister Chivu possa perdere, per la seconda parte di stagione, un attuale titolarissimo del centrocampo. Un grave infortunio al ginocchio ha sconvolto nelle scorse ore l’intero calcio europeo, uno stop che potrebbe avere ripercussioni direttamente sul mercato di riparazione invernale e riguardare direttamente anche l’Inter.

Barcellona shock: Gavi fuori almeno 4-5 mesi. Assalto ad un interista per rimpiazzarlo

L’infortunio di cui parliamo è quello che ha subito uno dei maggiori talenti del calcio spagnolo. Ovvero il giovane Gavi, calciatore del Barcellona che ha già dimostrato tutta la sua classe, alternata però da problemi muscolari piuttosto delicati. L’ultimo stop corrisponde ad una lesione del menisco mediale del ginocchio destro.

L’intervento in artroscopia subito da Gavi, che sembrava dover essere di routine, si è rivelato più difficile del previsto. Il ginocchio del talento classe 2004 non recupererà prima di 4-5 mesi. Una batosta per il Barça, che dunque dovrà rinunciare ad uno dei propri gioielli, il quale resterà ai box almeno fino alla fine di marzo prossimo.

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, i catalani sono dunque pronti a tornare sul mercato a gennaio, trovando un centrocampista di qualità tecnica che possa fare al caso della formazione di Hansi Flick. Il nome più gettonato è quello di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter che già la scorsa estate è finito al centro di voci di mercato.

Calhanoglu piace molto al Barcellona, anche se ha caratteristiche diverse rispetto a Gavi. Ma i blaugrana hanno bisogno di un centrocampista che sappia sia gestire la manovra dal basso, sia essere incisivo in zona gol. Chi meglio dell’ex Milan, che di recente si è regalato una straordinaria doppietta contro la Juventus? Intanto in casa Inter attendono eventuali assalti: Chivu avallerà la cessione eccellente a gennaio solo se avrà garanzie di sostituti immediati.