Momento molto delicato per Alexander Zverev, il forte tennista tedesco che però non riesce ad uscire dal suo periodo più duro.

La finale degli Open di Cincinnati vedrà ancora una volta i due migliori tennisti del ranking maschile sfidarsi l’uno contro l’altro. Jannik Sinner stasera dovrà superare l’ennesimo test contro Carlos Alcaraz, per un ulteriore capitolo della rivalità più chiara e spettacolare di questo sport ad oggi.

Sinner aveva già ottenuto l’altro ieri la qualificazione all’ultimo atto contro il talentuoso Atmane, il francese rivelazione del torneo in Ohio. Alcaraz lo ha raggiunto ieri, superando in due set (anche più facilmente del previsto) il numero 3 del tabellone Alexander Zverev. Il tedesco è stato a dir poco annichilito dallo strapotere fisico del talento di Murcia.

Ma c’è dell’altro dietro alla sconfitta netta di Zverev, il quale arriva da un periodo certamente non troppo brillante. Pesano alcuni problemi fisici ed una forma atletica che negli ultimi mesi è sembrata troppo altalenante. Lo aveva già evidenziato a Wimbledon, dove era uscito dalla contesa già al primo turno, sorprendentemente sconfitto dal francese Rinderknech.

Zverev, malessere durante la semifinale di Cincinnati: Alcaraz lo consola così

Non stava bene neanche nelle fasi finali dei Cincinnati Open lo sfortunato Zverev, che già ai quarti di finale contro Ben Shelton aveva cominciato ad accusare un malessere fisico; nonostante ciò il tedesco ha portato a casa il successo, ma ieri nella semifinale contro Alcaraz non ha potuto nulla.

Zverev è tornato a sentirsi poco bene e si è ampiamente visto in campo, per questo non ha potuto spingere come avrebbe voluto. Lo stesso Alcaraz ha messo in evidenza la problematica del suo rivale, utilizzando parole molto delicate e di assoluta comprensione dopo la gara.

“Non è mai facile giocare contro qualcuno che sai non essere al 100%. È ancora più difficile con Sascha, una persona fantastica fuori dal campo, abbiamo un ottimo rapporto. Credo che abbiamo iniziato la partita giocando un buon tennis, ma poi all’improvviso ha iniziato a sentirsi male e io mi sono concentrato su come si sentiva lui invece di concentrarmi su me stesso e giocare un buon tennis. È stata una situazione davvero difficile per me e gli auguro tutto il meglio“.

Molto solidale Carlos Alcaraz nei confronti di Zverev, che viene indicato come una persona assolutamente per bene al di fuori dal campo. La speranza è che il numero 3 al mondo possa ritrovare la forma giusta e non soffrire più di questi malesseri passeggeri, davvero debilitanti per qualsiasi tennista.