È arrivata una nuova notizia che riguarda la famiglia reale inglese ed in particolare William e Kate e l’ultima scelta assurda che hanno preso.

La famiglia reale inglese occupa sempre un ruolo di rilievo sui tabloid di tutto il mondo. A far parlare nell’ultimo periodo è stata sicuramente la malattia di re Carlo ma anche i rapporti turbolenti fra il sovrano con il figlio Harry e la nuora Meghan Markle.

Anche Harry e suo fratello William non hanno più buoni rapporti e chiaramente anche questa relazione tormentata fa chiacchierare molto i giornali di tutto il mondo. Ma negli ultimi tempi è arrivata anche un’altra notizia dalla famiglia reale inglese che riguarda però la scelta assurda presa dagli amati principi del Galles, William e Kate. Ecco cosa sta succedendo.

La scelta assurda di William e Kate

William e Kate, amati componenti della famiglia reale, principe e principessa del Galles, hanno preso una decisione: dopo tre anni trascorsi ad Adelaide Cottage, avrebbero deciso di trasferirsi nel Berkshire a Forest Lodge, una villa non lontano dal Castello di Windsor.

Ma non è questa la parte più assurda della notizia ma il fatto che due famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case per questo arrivo, dato che le loro residenze sono ritenute troppo vicine alla dimora di William e Kate e potrebbero dunque compromettere la sicurezza della famiglia reale.

Una fonte ha rivelato al Mail on Sunday “È stato chiesto loro di trasferirsi. Immagino che abbiano trovato un altro posto dove stare, ma gli è stato detto che dovevano andarsene. Non se lo aspettavano. Non vogliono che ci viva qualcuno che non siano membri della famiglia reale”.

Kate e William si trasferiranno in questa nuova casa nel Berkshire entro la fine del 2025 perché attualmente la villa è in fase di ristrutturazione. Secondo The Independent, la coppia reale starebbe pagando di tasca propria i costi di riparazione, sperando di evitare costi aggiuntivi per i contribuenti. Insomma, per “colpa loro”, altre due famiglie si sono dovute spostare e questo è davvero sconvolgente.

Dalla scelta di trasferirsi di William e Kate ne è derivato lo “sfratto” di due famiglie che sono state costrette ad andare via dalle proprie case per garantire la sicurezza ai reali inglesi, un epilogo assurdo di questa vicenda che sta ovviamente facendo molto discutere.