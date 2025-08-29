Si torna a parlare del clamoroso passaggio che vedrebbe protagonista Max Verstappen in direzione Ferrari nel prossimo futuro.

Il pilota automobilistico sicuramente di maggior spessore e qualità degli ultimi anni non può non essere Max Verstappen. Con ogni probabilità il fuoriclasse olandese non confermerà nel 2025 il trionfo mondiale delle scorse stagioni alla guida della Red Bull, visto lo strapotere attuale della McLaren. Ma è indiscutibile come il 28enne sia un vero e proprio esempio da seguire.

Già un anno fa, nonostante si sarebbe poi laureato campione del mondo di Formula 1, Verstappen cominciava a soffrire di strategie errate e problemi legati alla sua monoposto. Un calo ponderale quello del team Red Bull, che dopo aver dominato negli anni scorsi ha dovuto accettare il sorpasso della McLaren, che con Oscar Piastri e Lando Norris sta dominando la stagione attuale. Problematiche che nella scuderia anglo-austriaca sperano di aver risolto con il licenziamento dello storico team principal Christian Horner.

Basterà questo cambio al vertice per far contento Verstappen e ridargli fiducia per il prossimo futuro? Forse sì, forse no; fatto sta che il destino automobilistico dell’olandese è tutto da scrivere e da interpretare. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un clamoroso trasferimento alla Ferrari, rivale storica di Red Bull e molto intrigata dall’idea di accogliere Max in rosa.

“Ferrari? La scelta peggiore per Verstappen”: Ecclestone boccia la clamorosa ipotesi

In casa Ferrari c’è già chi fantastica sull’ipotesi di vedere Max Verstappen destreggiarsi al volante della Rossa, magari al posto di uno Charles Leclerc che non sta riuscendo a fare il salto di qualità tanto atteso. Eppure c’è chi invece boccia totalmente questa clamorosa ipotesi.

Bernie Ecclestone, storico ex patron della Formula 1, ha rilasciato un’interessante intervista a Sport.de, in cui si è soffermato proprio riguardo ai rumors sul trasferimento di Verstappen a Maranello. Nel 2026 l’olandese resterà sicuramente in Red Bull, ma alla scadenza del suo contratto potrebbe sicuramente cambiare aria.

“Se andasse alla Ferrari sarebbe la fine della sua carriera. Speriamo non accada“ – ha dichiarato senza mezzi termini Ecclestone – Verstappen è capace di trasformare un buon team in una grande squadra, ma purtroppo in Ferrari sono state scelte le persone sbagliate. Hanno bisogno di qualcuno che possa portare un po’ di gente”.

Dunque parere molto negativo quello del dirigente britannico, che non vede un futuro luminoso per la Ferrari e automaticamente anche per Verstappen qualora propendesse per questa soluzione. Va detto che a Maranello non sono mai arrivate conferme su queste indiscrezioni di mercato, anzi, si continua a puntare forte su Leclerc visto anche il contratto in essere fino al 2029.