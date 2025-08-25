Notizia inaspettata in casa Inter nel giorno del debutto in campionato contro il Torino. Riguarda un intoccabile come Nicolò Barella.

Stasera finalmente l’attesa dei tifosi nerazzurri terminerà. Anche l’Inter è pronta al debutto stagionale, chiudendo la prima giornata di campionato 2025/2026 sfidando a San Siro il Torino di Marco Baroni. C’è grande curiosità per vedere come la nuova squadra di Cristian Chivu potrà impattare in questa stagione.

L’Inter è subito chiamata a rispondere alle rivali per l’alta classifica. Infatti tra sabato e domenica sono arrivate le vittorie nette e meritate di Napoli e Juventus, così come quella sofferta ma altrettanto legittima della Roma. Al contrario alcune big sono partite con un passo falso: il Milan e la Lazio hanno riportato sconfitte piuttosto dolorose contro Cremonese e Como, mentre l’Atalanta si è fatta fermare in casa dal neopromosso Pisa.

Sarà un San Siro delle grandi occasioni quello che accoglierà l’esordio ufficiale dell’Inter, con la volontà di dimenticare le cocenti delusioni della scorsa stagione. In particolare il 5-0 subito in finale di Champions League dal PSG. Si ripartirà più o meno dalle basi dello scorso anno, ma con una grossa novità dell’ultima ora che riguarda Nicolò Barella.

Chivu sorprende tutti: sarà Barella a giocare da regista contro il Torino

In queste ore stanno spuntando numerose indiscrezioni sulla prima formazione ufficiale dell’Inter di Chivu, che come detto sfiderà alle ore 20:45 il Torino. Secondo le previsioni di Sky Sport, la grossa novità sarà il ruolo in cui verrà schierato Barella dal 1′ minuto.

La mezzala sarda infatti dovrebbe cambiare compiti in mediana, giocando in maniera quasi inedita come regista davanti alla difesa. Nel 3-5-2 di partenza dell’Inter è stato scelto il numero 23 come metronomo. Una soluzione inaspettata, anche se da tempo Chivu sapeva di dover trovare un’alternativa allo squalificato Hakan Calhanoglu.

Barella è stato indicato dal tecnico romeno come la scelta più adatta in cabina di regia, visto che il neo acquisto Sucic viene visto più come intermedio e l’albanese Asllani è stato ceduto in prestito proprio al Torino nei giorni scorsi. Un esperimento che potrebbe, chissà, venire considerato anche in futuro se Barella dovesse far bene in questo ruolo.

Il resto della formazione dell’Inter prevede la presenza di Sommer tra i pali, difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie esterne agiranno gli intoccabili Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo oltre a Barella saranno presenti Sucic e Mkhitaryan. Infine tandem d’attacco Lautaro-Thuram, mentre gli altri volti nuovi Bonny, Luis Henrique e Diouf partiranno dalla panchina.