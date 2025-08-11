Si continua a parlare della situazione di Gianluigi Donnarumma, sempre più in bilico con la maglia del Psg: ecco dove può finire.

Uno degli argomenti caldi del calciomercato europeo in questo agosto 2025 riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99 italiano, in forza al PSG, non ha più il posto assicurato nel suo club d’appartenenza, a causa delle ultime vicissitudini contrattuali.

Donnarumma, per riepilogare la situazione, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con i parigini. Ma le trattative per il rinnovo di quest’ultimo sono ormai arenate. Quasi impossibile che la squadra campione d’Europa in carica possa rinnovare l’accordo con il portiere ex Milan, che a questo punto potrà liberarsi a costo zero tra un anno.

Le opzioni per il suo futuro sono le seguenti: come detto, lo svincolo a giugno 2026 dopo un ultimo anno di permanenza a Parigi (da separato in casa). Oppure la cessione durante la sessione di mercato attualmente in corso, anche se non sono arrivate proposte realmente interessanti. Donnarumma è stato cercato soltanto dal Galatasaray, ma la soluzione turca non scalda.

Donnarumma sempre più lontano da Parigi: il consiglio di Frey su dove continuare la carriera

Futuro segnato dunque per Gigio Donnarumma, che senza dubbio nel prossimo futuro lascerà Parigi e proseguirà la sua carriera altrove. L’indizio che rafforzerà questa ipotesi è l’imminente ingaggio di Lucas Chevalier, giovane e talentuoso portiere del Lille, arrivato al PSG per 40 milioni di euro.

A parlare del destino di Gigio c’ha pensato un ex portiere di grande spessore, ovvero il francese Sebastien Frey, che ha criticato a Sky Sport la gestione dei numeri 1 da parte del PSG, che già in passato è stato poco chiaro con le gerarchie: “Il PSG ha un grosso problema con questo ruolo, ci sono già dei precedenti come Areola e Trapp o quello che ha visto coinvolto ancora Donnarumma con Keylor Navas. La situazione qui è ancora più complicata, Chevalier è stato preso per 40 milioni e non credo che farà il secondo portiere. Ho sentito Gigio stamattina ed è tranquillo però sono allibito, non è una bella situazione, si poteva lavorare per trovare un rinnovo o aspettare un’altra stagione”.

Frey si è lanciato anche in un consiglio nei confronti di Donnarumma: “Dove potrebbe andare a giocare? Io lo vedrei molto bene in Inghilterra. Sono poche le squadre che se lo possono permettere in Europa. Se dovesse andare via, personalmente lo vedrei in Premier League”.

Esclusa per ora l’ipotesi di un ritorno in Italia, visto che nessuna squadra di Serie A al momento sembra in grado di proporre un ingaggio simile a quello che Donnarumma sta percependo dai proprietari qatarioti del PSG.