L’ultima decisione che riguarda Thiago Motta ha lasciato sorpresi tutti i tifosi, anche quelli juventini dopo il suo esonero.

La Juventus sta provando a costruire una squadra importante e competitiva dopo un’ultima stagione ricca di alti e bassi. I bianconeri sono riusciti a raggiungere la qualificazione in Champions League, ma hanno penato non poco, visto anche il cambio di allenatore deciso durante l’arco dell’annata.

Thiago Motta, che avrebbe dovuto rappresentare una ventata di freschezza, di novità e di gioco per la Juventus, è stato esonerato il 23 marzo scorso lasciando il posto a Igor Tudor. Il croato, inizialmente chiamato per traghettare la squadra e condurla almeno al 4° posto, è stato poi riconfermato dalla dirigenza e ora ha l’onere e l’onore di guidare la Juve fin dall’inizio della nuova stagione.

Il flop di Motta è stato però un tonfo doloroso. La Juve, in particolare l’ex D.S. Cristiano Giuntoli, aveva costruito la rosa del 2024-2025 proprio sulle idee tattiche e sulle qualità gestionali dell’italo-brasiliano, reduce dall’exploit a Bologna. Però l’ex centrocampista della Nazionale azzurra non ha avuto la giusta presa all’interno dello spogliatoio, non ha valorizzato il materiale tecnico e ha fallito troppe chance per poter essere confermato con la medesima fiducia.

Riconoscimento per Thiago Motta: in attesa di una panchina diventa cittadino di Sutri

Una macchia importante nella carriera in ascesa da allenatore di Thiago Motta, che resta comunque un tecnico giovane, con idee innovative e pronto a ripartire con un nuovo progetto. Al momento l’ex PSG resta a libro paga della Juventus, ma sta aspettando la chance di rimettersi in carreggiata.

Nel frattempo è arrivata una notizia molto curiosa che riguarda lo stesso allenatore. Thiago Motta è stato ufficialmente insignito della cittadinanza onoraria dal comune di Sutri. Si tratta di un piccolo paesino, borgo storico del Lazio, che si trova in provincia di Viterbo. La decisione è arrivata da parte del sindaco Matteo Amori, che ha annunciato così questo riconoscimento.

“E’ un giorno speciale per la nostra comunità. Thiago Motta è ufficialmente diventato cittadino di Sutri. Con grande onore abbiamo accolto la sua richiesta di residenza, rendendolo a tutti gli effetti un nostro concittadino. Averlo oggi tra i cittadini di Sutri rappresenta un motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale e per tutta la città”.

Motta infatti è residente a Sutri da diverso tempo, scegliendo di comprare casa nello storico comune laziale, noto in particolare per le rovine di epoca romana e per ospitare una necropoli antichissima. Chiare sono anche le origini italiane di Thiago, dovute al bisnonno Fortunato, che era originario di Polesella (Rovigo), da dove partì in cerca di fortuna in direzione del Brasile.