Cambiano le prospettive di mercato dopo il guaio fisico sofferto dal big: parte l’assalto al giovane centrocampista, i dettagli

Mancano ormai solo 15 giorni all’esordio ufficiale della Juventus nel nuovo campionato di Serie A, e il mercato del club bianconero entra nella sua fase decisiva.

Già lo scorso anno alcuni colpi milionari come Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez arrivarono, su espressa richiesta dell’allora tecnico Thiago Motta, nelle battute finali delle contrattazioni estive.

Anche nella corrente finestra di contrattazioni il club bianconero deve ancora assestare i colpi da novanta che le indiscrezioni e i rumors attribuiscono in continuazione al blasonato club piemontese. A dire il vero tutto è iniziato con un po’ di ritardo sia a causa del rimpasto dirigenziale che ha visto l’arrivo del nuovo DG Damien Comolli a sostituire il silurato Giuntoli, sia per le indicazioni tecniche che il club giustamente attendeva dal responso del campo al Mondiale per Club.

Una competizione che per esempio ha certificato la sostanziale esclusione dal progetto tecnico di profili come Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez e Timothy Weah, infine ceduto al Marsiglia dopo un lungo braccio di ferro con l’entourage del figlio d’arte.

Alla kermesse in terra americana ha partecipato, sebbene per soli 7′ sul terreno di gioco, una giovanissima stella della Next Gen già sceso in campo in 6 occasioni, lo scorso anno, tra le fila della prima squadra. Un profilo che ora potrebbe cambiare maglia date le mutate circostanze verificatesi all’interno di un club del massimo campionato.

Ferguson ko, il Bologna corre ai ripari: idea Adzic

Reduce da un grave infortunio (lesione del legamento crociato del ginocchio) rimediato nel marzo 2024 che già gli aveva parzialmente compromesso la scorsa stagione, il Capitano del Bologna Lewis Ferguson si è fermato nell’allenamento di ieri mattina.

La lesione di primo grado al polpaccio sinistro non può essere considerata una ricaduta del vecchio infortunio, ma costringerà comunque lo scozzese ad uno stop non inferiore a tre settimane. Appare quindi compromessa la possibilità che il centrocampista possa essere a disposizione di mister Italiano per la prima, difficile, gara dell’anno sul campo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini.

I timori del club felsineo non si limitano però alla sola presumibile assenza di 20 giorni abbondanti stabiliti dallo staff medico. Il pensiero che il periodo di pausa possa essere, all’atto pratico, molto più lungo, sta spingendo la dirigenza dei rossoblù a correre immediatamente ai ripari per non lasciare delle lacune nel centrocampo emiliano.

Da qui l’idea di fare un tentativo con la ‘Vecchia Signora‘ per il cartellino di Adzic, visto come risorsa utile in una situazione ancora di incertezza riguardante il malconcio big