Cambia tutto in casa Inter: tutta colpa dell’infortunio gravissimo di questo calciatore, che ha riportato la lesione al ginocchio.

Non c’è cosa peggiore che un infortunio grave per cominciare la stagione calcistica ormai alle porte. Proprio sul più bello, quando mancano ormai poche ore all’esordio ufficiale in campionato e l’adrenalina sale, la sfortuna si può abbattere da un momento all’altro, senza risparmiare nessuno.

Lo sanno bene Napoli e Roma, che durante le ultime sgambate di preparazione estiva hanno perso rispettivamente i loro attaccanti. Gli azzurri dovranno fare a meno per tre mesi di Romelu Lukaku, infortunatosi al retto femorale nell’amichevole con l’Olympiacos. I giallorossi invece hanno appurato lo stop, sempre per una lesione (ma meno grave) alla coscia di Leon Bailey, arrivato solo da pochi giorni nella capitale.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un ennesimo infortunio, stavolta ancora più delicato ed a lungo termine. Protagonista un attaccante di prospettiva che stava per debuttare in Serie A. Uno stop che potrebbe interessare in maniera indiretta anche l’Inter e le manovre di mercato nerazzurre: ecco perché.

Il Parma perde Frigan per almeno 6 mesi: per sostituirlo si pensa ad un esubero dell’Inter

Il protagonista dello sfortunato incidente in allenamento è Matija Frigan, attaccante classe 2003 appena acquistato dal Parma. I ducali hanno investito ben 9 milioni di euro per ingaggiarlo dal Westerlo, dove era diventato un punto di riferimento. Frigan ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio: ergo si parla di 6-7 mesi di stop forzati.

Una notizia che, come detto, può riaprire il mercato in entrata del Parma e quello in uscita dell’Inter. Infatti, secondo fonti vicine al club emiliano, per rimpiazzare Frigan la squadra di Carlos Cuesta potrebbe puntare sull’usato sicuro. L’idea è quella di chiedere ai nerazzurri il prestito di Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano ormai fuori dal progetto tecnico.

Taremi sarebbe un’occasione last-minute per il Parma, che ha bisogno di un altro centravanti in rosa. Mentre l’Inter sarebbe ben felice di mettere alla porta l’ex bomber del Porto, che non ha mai convinto nella sua esperienza italiana. Oltre ai ducali, anche Besiktas, Leeds e Botafogo si sono interessate nel recente passato al classe ’92.

La partenza di Taremi, seppur non a titolo definitivo o oneroso, darebbe comunque all’Inter la possibilità di investire su un nuovo rinforzo. I nerazzurri finora hanno solo puntellato la rosa, con l’ultimo arrivo di Diouf per completare la mediana (dopo la partenza di Asllani). Ora toca all’ultimo colpo in attacco, magari un ritorno di fiamma per Lookman, sempre che il Parma faccia sul serio per Taremi.