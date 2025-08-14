In questo giorno in Italia ci saranno temporali e nubifragi e quindi sarà meglio non uscire di casa. Ecco quando.

È tornato il grande caldo in Italia, con temperature che toccano i 38-40 gradi in molte parti della Penisola. La tregua dei primi giorni d’agosto con un po’ di fresco, sembra finita e si è tornati al grande calore. Ma anche questa situazione è destinata a finire…

Infatti le previsioni parlano di temporali e nubifragi in arrivo in Italia in questo giorno. Ecco quando sarebbe meglio non uscire di casa.

Il giorno in cui ci saranno temporali e nubifragi in Italia

Dopo un inizio di agosto un po’ più fresco, negli ultimi giorni in Italia si stanno registrando temperature davvero roventi ma questa situazione non durerà per sempre. Entro la fine del mese di agosto ci sarà una riduzione drastica delle temperature e in un giorno in particolare arriveranno temporali e nubifragi.

L’alta pressione infatti lascerà lo spazio ad una perturbazione di tipo autunnale, alimentata da un affondo proveniente direttamente dal nord Europa, vale a dire di una massa d’aria più fredda verso latitudini inferiori rispetto alla sua zona di origine. Tra il 23 e il 24 agosto, dunque, arriverà aria fredda sull’Italia, portando via l’estate.

Si comincerà come al solito dal Nord, poi il maltempo si sposterà anche al centro, al Sud e nelle isole. Le temperature scenderanno anche di 10-15 gradi rispetto a quelle attuali. Non solo ma nelle vette alpine più elevate scenderanno anche i primi fiocchi di neve. Su tutta la penisola giungeranno venti di burrasca e ci saranno mari agitati.

In Lombardia e nel Triveneto arriveranno rovesci e nubifragi, che poi si spingeranno anche nelle regioni centrali tirreniche e infine al resto del Paese. Il caldo afoso e le temperature roventi di questi giorni saranno solo un lontano ricordo e cederanno il passo al fresco e a temperature più tipicamente autunnali. Questo è dovuto alla formazione di un ciclone di fine estate, una area di bassa pressione che si forma sull’Europa centrale e che, alimentata da aria fredda, si sposta verso il Mediterraneo.

Non avremo la classica estate settembrina se queste previsioni meteo verranno confermate, ma un cambio repentino di temperature che da tipicamente estive diventeranno più miti ed autunnali, segno di come noi essere umani dobbiamo sottostare sempre e comunque alle leggi della natura.