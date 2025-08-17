Notizia che frena le ambizioni di Jannik Sinner. Il fuoriclasse italiano rischia di perdere terreno a causa di questo forfait improvviso.

Continua la corsa di Jannik Sinner agli Open di Cincinnati. Un torneo molto importante per l’azzurro e non solo, visto che oltre a regalare i 1.000 punti al vincitore, utili alla classifica ATP, rappresenta la preparazione ideale al cemento in vista degli US Open di fine mese.

Dopo aver sconfitto in semifinale il francese Terence Atmane, il numero 1 del ranking Atp affronterà il suo rivale numero uno Carlos Alcaraz, contro cui ha già giocato l’ultimo atto a Wimbledon, Roland Garros e Roma solo in questa stagione.

Dunque concentrazione massima per questo gran finale a Cincinnati. Ma Sinner nelle scorse ore è venuto a conoscenza di una notizia che gli rovina un po’ i piani del prossimo futuro; un forfait improvviso che nessuno si aspettava e che rischia di far fuori l’azzurro dalla prossima competizione internazionale in programma.

Sinner, a rischio il doppio misto agli US Open: Emma Navarro si tira indietro

La notizia è che Jannik Sinner rischia di non partecipare alla grande novità proposta quest’anno dagli organizzatori degli US Open. Infatti da tempo si parla del torneo doppio misto che si svolgerà la settimana precedente rispetto al resto della manifestazione, così da creare già attesa, curiosità e seguito dalle parti di Flushing Meadows.

Sinner avrebbe dovuto partecipare a questa competizione, che si svolgerà a New York il 19 e 20 agosto prossimi, in coppia con la statunitense Emma Navarro. Una scelta già ufficializzata da settimane, ma il problema è che la tennista in questione ha annunciato ieri il suo forfait dal doppio misto degli US Open, a causa di un problema fisico accusato proprio a Cincinnati.

Dunque Jannik perde la propria partner per questo evento; secondo il regolamento, il tennista italiano ha tempo fino alla giornata di domani (precisamente entro le ore 14) per trovare una nuova compagna per il tandem, altrimenti sarà costretto a restare fuori. Un’opzione intrigante potrebbe essere quella di formare la coppia con Aryna Sabalenka, anche lei rimasta senza partner per l’infortunio di Grigor Dimitrov.

Non da escludere che Sinner a questo punto decida di non partecipare al torneo di doppio misto, visto che rischia di disputare la finale di Cincinnati lunedì 18 agosto, dunque proprio a ridosso da quest’altra manifestazione. Nelle prossime ore si conoscerà la decisione di Jannik.