Coloro che sono abituati ai treni dovranno fare i conti con la circolazione ferroviaria in tilt per 8 giorni. Ecco quando.

Chi è abituato a prendere quotidianamente i treni per andare a lavoro oppure lo farà nei prossimi giorni per raggiungere le località delle ferie, dovrà segnare queste date perché la circolazione ferroviaria sarà in tilt.

Per 8 giorni infatti ci sarà uno stop ai treni che potrebbe creare non pochi disagi. Ecco tutto ciò da sapere per minimizzarli.

Quando ci sarà lo stop ai treni per 8 giorni

Nei prossimi giorni la circolazione ferroviaria sarà in tilt. Per 8 giorni ci sarà lo stop ai treni e chi è abituato a spostarsi con questo mezzo, dovrà segnare queste date.

Infatti da lunedì 18 a lunedì 25 agosto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) eseguirà lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna. In particolare l’intervento in programma prevede la rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, mentre la linea elettrica sarà disalimentata per garantire la sicurezza del cantiere.

Subito dopo ci sarà la posa di speciali guaine impermeabili e verrà riposizionata l’intera infrastruttura. Per questi lavori saranno impiegati 60 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate nel cantiere, con l’ausilio di 15 mezzi d’opera. È chiaro che per questi lavori ci sarà una modifica alla circolazione proprio in questi giorni, in particolare nel nodo di Bologna, con ripercussioni sul traffico dei treni del Regionale sulle linee per e da Porretta Terme, Vignola, Piacenza, Poggio Rusco/Verona e Padova/Venezia.

Non ci saranno ripercussioni sul traffico di Intercity e Frecce. Al termine dei controlli previsti, la circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente a partire dalle 4.30 di martedì 26 agosto. Fino ad allora, durante l’attività del cantiere, i treni del Regionale sulla linea Bologna – Ferrara/Padova/Venezia fermeranno al piazzale Arcoveggio di Bologna anziché ai binari centrali. L’accesso al piazzale è su via de’ Carracci, a circa 800 metri dall’atrio di ingresso in stazione sulla medesima via.

Una cartellonistica ad hoc indicherà il percorso da seguire (a piedi richiede circa 15 minuti). Il servizio di assistenza alle persone a ridotta mobilità sarà effettuato nella stazione di Bologna Corticella. In generale sarà potenziato il servizio di assistenza clienti, con presenza di operatori nell’atrio su via de’ Carracci, presso Bologna Arcoveggio e lungo il percorso di collegamento fra la stazione centrale e il piazzale Arcoveggio.

Per i treni regionali ci saranno queste modifiche:

linea Bologna – Porretta: la circolazione sarà sospesa fra Bologna e Sasso Marconi. Dal 18 al 25 agosto, per la contestuale chiusura della tratta Sasso Marconi – Porretta Terme, l’intero servizio sarà effettuato con autobus.

Linea Bologna – Vignola: la circolazione sarà sospesa sull’intera tratta e servizio effettuato con autobus.

I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, e si ricorda che su questi mezzi non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida. Sono previste alcune modifiche di orario e alcune cancellazioni anche per i treni del Regionale sulle linee Bologna – Piacenza, Bologna – Ferrara, Bologna – Pianoro e Bologna – Poggio Rusco.

Dunque dopo lo stop dei treni dal 18 al 25 agosto, la circolazione ferroviaria riprenderà normalmente alle 4.30 di martedì 26 agosto. Dopo questi lavori, le fasi di interventi successive sono in programma per il 2026, 2027 e 2028.