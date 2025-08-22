Moise Kean potrebbe essere il protagonista dell’ultima fase del calciomercato estivo. In arrivo la maxi-offerta per il centravanti.

Una delle squadre di Serie A che sta incuriosendo maggiormente gli addetti ai lavori, per un mercato intrigante e per il cambio in panchina votato all’alta classifica, è la Fiorentina. I viola sono ripartiti da un vecchio volto, quello di Stefano Pioli, voglioso di tornare a far bene in Italia dopo lo Scudetto vinto nel 2022 con il Milan.

Nessuna rivoluzione tattica o strategica imposta dalla proprietà in questa sessione di mercato. La Fiorentina sta puntellando la rosa con acquisti intelligenti e d’esperienza. Edin Dzeko ad esempio è arrivato per donare maturità e tecnica in attacco, mentre Sohm e Fazzini sono colpi ideali per il centrocampo, entrambi in crescita e pronti al salto di qualità.

Ma l’ultima mossa della Fiorentina ha sorpreso tutti: la società toscana ha chiuso per Roberto Piccoli, giovane centravanti del Cagliari e cresciuto nell’Atalanta. Dopo l’ottima stagione disputata con i sardi, Piccoli è finito nel mirino dei viola, capaci di investire ben 25 milioni più bonus per accaparrarsi le prestazioni del classe 2001.

Piccoli alla Fiorentina ‘libera’ la cessione di Kean: nuovo assalto dall’Arabia Saudita

Un acquisto inaspettato quello di Piccoli, visto che al momento nella rosa di Pioli sono già presenti diversi centravanti. Come il già citato Dzeko, l’argentino Beltran, il rientrante Kouamé ed ovviamente Moise Kean, titolarissimo dell’attacco gigliato.

Questa operazione offensiva potrebbe significare proprio una possibile futura cessione di Kean, negli ultimi giorni della sessione estiva. L’attaccante della Nazionale italiana infatti è stato già cercato nei mesi scorsi dai club della Saudi Pro League, pronti a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro.

Tale clausola però è scaduta a fine luglio, ma occhio ai ritorni di fiamma. Si vocifera che l’Al-Qadsiah, ricco club saudita, stia preparando un nuovo assalto a Kean. Sul piatto un’offerta di 60-61 milioni di euro per convincere la Fiorentina e accaparrarsi il classe 2000. A certe cifre la società di Rocco Commisso difficilmente potrà dire di no, vista la possibilità di effettuare una plusvalenza enorme.

Lo stesso Al-Qadsiah ha già ingaggiato per una cifra simile Mateo Retegui, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A e altro centravanti della Nazionale. L’idea della squadra allenata dallo spagnolo Michel è unire il tandem offensivo azzurro con l’arrivo di Kean.

La Fiorentina, se dovesse andare in porto questa cessione, perderebbe il proprio leader dell’attacco ma avrebbe la possibilità di completare la rosa con l’arrivo di un paio di altri rinforzi, a centrocampo e sulle corsie laterali. Inoltre il d.s. Daniele Pradé dovrà impegnarsi per ulteriori uscite, visti i tanti esuberi presenti in rosa, da Barak a Sabiri passando per Brekalo e Ikoné.