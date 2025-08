In queste date i viaggiatori che vorranno andare a Roma saranno bloccati: per 38 giorni tutti i treni verranno soppressi.

Roma è la città eterna, ogni anno frequentata da tanti turisti italiani e stranieri. Per raggiungerla ci sono bus, treni, aerei oppure si può usare la macchina. Purtroppo, però, tanti viaggiatori che vorranno arrivarci usando dei treni, dovranno rinunciarci.

Sì, perché in queste date verranno soppressi tutti i treni per Roma per ben 38 giorni, creando non pochi disagi. Chiunque voglia raggiungere la Capitale o andare via da essa in questi giorni dovrà trovare un sistema alternativo. Ecco dunque tutte le informazioni utili da conoscere.

Le date in cui tutti i treni per Roma saranno soppressi

Per 38 giorni i viaggiatori saranno bloccati: sì, perché in queste date verranno soppressi tutti i treni per Roma. Fino al 12 settembre, infatti, chiunque voglia raggiungere la città eterna dalla regione Molise non potrà farlo più con i treni.

I viaggiatori potranno riuscire a spostarsi a Roma, partendo dal Molise, solo con autobus sostitutivi a limitata capacità di trasporto. Chiaramente questo causerà non pochi disagi: a livello pratico, se l’autobus si riempirà a Campobasso, gli sfortunati viaggiatori in partenza da Bojano, Isernia e Venafro, non potranno salire sul bus perché non ci saranno più posti.

E tutto questo accadrà ad agosto, precisamente dal 5 agosto, nel pieno periodo estivo quando migliaia di turisti sono in arrivo e in partenza dal Molise. In definitiva dal prossimo 5 agosto e fino al 12 settembre 2025, per consentire interventi di potenziamento del trasporto merci tra Ciampino e Colleferro (RM), tutti i treni della relazione Isernia – Roma saranno soppressi ed effettuati con corse bus in partenza da Campobasso senza effettuare la fermata di Cassino.

Saranno invece garantiti otto treni al giorno tra Isernia e Cassino (per Cassino alle 6:40-13:28-15:03-18.00 e per Isernia alle 7:42-14.45-16:03-19:06. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Sui bus non si potranno trasportare bici e nemmeno animali, ad eccezione dei cani guida.

Dunque per ben 38 giorni, precisamente dal 5 agosto al 12 settembre, saranno soppressi tutti i treni dalla regione Molise a Roma e viceversa e chi vorrà effettuare queste tratte dovrà sperare di trovare un posto su uno dei bus sostitutivi a limitata capacità di trasporto.