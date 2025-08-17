Un gesto che ha spiazzato persino Jannik Sinner e che è andato in scena nelle scorse ore, facendo restare tutti a bocca aperta.

Continua inarrestabile il cammino di Jannik Sinner agli Open di Cincinnati. Il tennista numero uno al mondo ha raggiunto con merito e senza grossi intoppi la finalissima del torneo americano, che vale ben 1.000 punti per quanto riguarda la classifica ATP.

L’ultimo ostacolo superato si chiama Terence Atmane, un rivale che va considerato la vera rivelazione del momento, soprattutto per il suo exploit inaspettato in Ohio. Il francese, mancino naturale, ha dimostrato di saper giocare un ottimo tennis sul cemento, superando rivali ben più quotati come Cobolli, Fritz e Rune, fino ad arrivare al cospetto di sua maestà Jannik.

Sinner però ha risolto in due set la pratica, non senza faticare nel primo gioco, terminato al tie-break. Ma ciò che sorprende di Atmane, oltre all’ottima tecnica dimostrata, è la sua stravaganza dentro e fuori dal campo. Un ragazzo ironico e curioso, che già dopo aver battuto Rune ai quarti aveva firmato la telecamera (come da tradizione) con il Paradosso di Fermi, una teoria scientifica che il 23enne conosce molto bene.

Atmane, altro gesto a sorpresa: regalo stravagante a Sinner prima del match

Non bastasse questa esultanza particolare, che conferma quanto Terence Atmane sia una persona dall’altissimo quoziente intellettivo, è arrivato ieri un gesto altrettanto stravagante ed inaspettato, che ha colto di sorpresa anche Jannik Sinner.

Infatti il classe 2002, nel percorso che porta i tennisti al campo centrale di Cincinnati prima del match da disputare, si è avvicinato a Sinner con un piccolo regalo per lui. Atmane ha donato all’azzurro una carta Pokemon, ovvero un pezzo da collezione che riguarda il media franchise giapponese dedicato a queste simpatiche e divertenti creature immaginarie.

Atmane pare essere un grande collezionista di carte Pokemon, avendo dichiarato da tempo di possedere una delle maggiori collezioni di tutta la Francia. Per questo motivo ha deciso di donarne una, per rispetto ed amicizia, al miglior tennista al mondo. Un gesto che ha visto Sinner reagire sorpreso ma sorridente e divertito.

“I have a little something for you” Wholesome moment between Jannik Sinner and Terence Atmane 🥹 pic.twitter.com/eEeJMAxSrz — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 16, 2025

Le telecamere dei canali ufficiali del Cincinnati Open hanno scorto questa scenetta davvero singolare e divertente. Ma sul campo il duello Sinner-Atmane è stato di tutt’altro spirito e spessore, tra due tennisti di qualità che si sono sfidati con enfasi e sportività. Ora ad attendere Jannik in finale c’è il solito rivale Carlos Alcaraz, che ha battuto in due set Zverev nell’altra semifinale.