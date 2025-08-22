Segnali non brillanti né positivi per Jannik Sinner in vista degli US Open, il prossimo grande torneo a cui prenderà parte.

Jannik Sinner aveva illuso tutti con il grande percorso durante i Cincinnati Open. Il numero uno del tennis mondiale era arrivato con una certa facilità a giorcasi la finalissima sul cemento americano, ma si è dovuto arrendere sul più bello. Non tanto per lo strapotere di Carlos Alcaraz, bensì per un malessere fisico che lo ha debilitato e costretto al forfait.

Problemi di salute, piuttosto lievi a dire il vero, che però hanno visto Sinner crollare dal punto di vista fisico, tanto da ritirarsi già durante il primo set. Preoccupazione da parte dei tifosi del tennista azzurro, che ha perso l’ennesima finale della sua stagione ricca di paradossi.

Fortunatamente Jannik sembra essersi ripreso; sì perché nelle scorse ore si è presentato al complesso sportivo di Flushing Meadows, pronto ad allenarsi e prepararsi per i tanto attesi US Open. L’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno sarà l’occasione per riprendersi lo scettro ed allontanare gli spettri dei problemi fisici e soprattutto del sorpasso nel ranking ATP ad opera di Alcaraz.

Sinner tenta lo show agli US Open, ma la giocata finisce male (VIDEO)

Ieri dunque Jannik Sinner era presente sul campo di cemento a New York per cominciare a prendere confidenza con il terreno degli US Open. Il suo debutto è previsto per domenica, quando disputerà la prima gara del suo percorso contro il ceco Kopriva.

Molti tifosi sono accorsi per assistere ai primi scambi di Sinner sul campo, anche per capire a che punto fosse la sua condizione atletica dopo lo stop di Cincinnati. Impressioni positive in arrivo dagli Stati Uniti, con Jannik che ha scelto di allenarsi con l’argentino Comesana. Durante la sessione è andato in scena anche un episodio piuttosto particolare ed inedito.

Sinner, solitamente molto freddo ed inappuntabile quando si allena, ha scelto di dare spettacolo e tentare un colpo a sorpresa davanti al suo pubblico. Al termine di uno scambio, nel quale aveva costretto Comesana ad alzare la pallina con una risposta complicata, Jannik ha cercato di stupire tutti colpendo la stessa con il manico della racchetta anziché chiudere il punto. Risultato? Sinner ha mancato completamente la sfera, di fronte alla reazione divertita dei tifosi e degli stessi protagonisti in campo.

Un tentativo più tipico di tennisti estrosi come Bublik o Rune piuttosto che un personaggio sempre molto serio e concentrato come Sinner. Ma il segnale è positivo: Jannik è di buon umore e vuole rimettersi subito in carreggiata.