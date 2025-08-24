Brutte notizie per Jannik Sinner proprio in vista degli US Open, un torneo che il tennista azzurro vuole bissare dopo lo scorso anno.

Tutto pronto per l’inizio dei tanto attesi US Open, ovvero l’ultimo torneo del Grande Slam della stagione 2025. I pronostici puntano tutto sull’ennesima finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due grandi protagonisti del tennis attuale, che in questa annata si sono già sfidati all’ultimo atto in ben 4 volte.

Come da regolamento, i due migliori giocatori del torneo non potevano essere sorteggiati nello stesso lato del tabellone. Dunque Sinner ed Alcaraz potranno incontrarsi soltanto nella finalissima del 7 settembre prossimo. C’è curiosità invece per il percorso capitato al nostro Jannik, che avrà tutta la voglia di rimettersi in carreggiata dopo il malessere che lo ha debilitato e costretto al ritiro a Cincinnati.

Non troppo favorevole il sorteggio per il numero 1 al mondo, almeno secondo il parere dei più esperti. Pare che il cammino di Sinner a Flushing Meadows sia più tortuoso e delicato del solito, come ammesso anche da Massimiliano Ambesi. Il noto giornalista, esperto di tennis di Eurosport, ha fatto il punto sul tabellone che attende Sinner, a cominciare dal debutto di martedì contro il ceco Kopriva.

Sinner, tabellone da brividi agli US Open: rischi già dal secondo turno

Secondo il parere di Ambesi, interpellato da OA Sport, Jannik Sinner sarebbe stato piuttosto sfortunato e penalizzato dal sorteggio sul suo lato del tabellone. In particolare l’azzurro rischierà nel secondo turno e pure agli ottavi, trovando sulla sua strada dei rivali decisamente pericolosi.

“Sinner ha preso al secondo turno il peggiore che ci sia, ovvero Alexei Popyrin. Inoltre incontrerà agli ottavi uno tra Paul e Bublik, anche qui non si poteva pescare peggio. In generale, non mi sembrano incroci semplici per gli italiani” – ha ammesso il giornalista, facendo capire come servirà il miglior Sinner per arrivare fino in fondo alla competizione su cemento americano.

Sorteggio non semplice anche per gli altri tennisti italiani presenti agli US Open: “Musetti ha un primo turno complicato perché il francese Perricard, se trova quelle due settimane in cui i suoi colpi funzionano, non è facile da affrontare. Vedremo se il terzo turno contro Cobolli si concretizzerà, con all’orizzonte Draper negli ottavi. Attenzione però a Diallo che potrebbe creare dei problemi al britannico”.

Tanta attesa e curiosità in vista di questo torneo prestigioso, che già nelle prossime ore entrerà nel vivo. Una buona notizia per gli appassionati è che gli US Open saranno visibili in chiaro e gratuitamente sul canale Super Tennis e sulla piattaforma streaming Super Tennis Plus.