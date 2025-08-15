L’onnipresente centrale difensivo ivoriano, corteggiato anche da club sauditi, potrebbe clamorosamente approdare nella big italiana

Per diverse settimane, dalla fine effettiva della scorsa stagione fino ad almeno il 30 giugno, era stato indicato come il possibile ma doloroso sacrificio tecnico da compiere per ottemperare agli obblighi del Fair Play Finanziario.

Assieme a Mile Svilar, il fenomenale portiere belga-serbo che all’epoca non aveva ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, Evan Ndicka aveva rappresentato uno dei pochi giocatori della rosa da cui incassare cifre importanti per un’ipotetica cessione.

Il fatto poi che l’ex Eintracht Francoforte fosse arrivato nella Capitale a costo zero avrebbe reso oltretutto l’ipotetica partenza fonte di una plusvalenza da record, visto che il suo prezzo d’uscita era stato fissato in circa 40 milioni.

L’abilità del DS Massara ha poi evitato al tecnico Gasperini il fastidio di dove rinunciare ad un pilastro che, giova ricordarlo, lo scorso anno non ha saltato neppure un singolo minuto di campionato nelle 38 gare dei giallorossi.

L’ex braccio destro di Paolo Maldini al Milan riuscì infatti a piazzare all’estero Tammy Abraham, garantendo alla Roma quelle entrate utili a poter poi sviluppare senza eccessive restrizioni il suo mercato in entrata.

Proprio ora che il mercato estivo volge inesorabilmente verso la fine, l’ottimo difensore africano è tornato pericolosamente in ballo come possibile addio eccellente. Colpa della milionaria offerta che il club saudita Neom starebbe per mettere sul piatto per lui.

Un’altra novità consisterebbe però nel possibile inserimento di una big italiana su Ndicka: una rivale che, se dovesse cedere a sua volta un big, potrebbe bussare alla porta dei giallorossi per l’ivoriano.

Addio eccellente in casa Inter: Marotta bussa alla porta di Massara

Entrambi oggetto delle attenzioni di alcuni importanti club europei (il francese piace al Chelsea, che deve sostituire l’infortunato Colwill, mentre il tedesco è cercato con insistenza in Bundesliga), Benjamin Pavard e Yann Bisseck non sono più così certi di far parte della rosa nerazzurra una volta che il mercato avrà chiuso i suoi battenti.

Qualora, di fronte ad offerte irrinunciabili o quasi, Marotta dovesse cedere alla lusinghe economiche presentate dalle big, l’Inter dovrebbe comunque aprire la caccia al sostituto. Avendo per giunta non troppo tempo per farlo.

Nell’eventualità dell’addio di uno dei due, l’abile presidente meneghino farebbe certamente un tentativo con la Roma proprio per Ndicka, che nello schieramento di Cristian Chivu potrebbe addirittura ambire ad un posto da titolare nonostante sia di piede mancino come il titolarissimo Alessandro Bastoni.