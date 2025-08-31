Uno sciopero dei mezzi trasformerà l’inizio di settembre in un mese nero per chi si sposta in questo modo: si fermerà tutto per 25 ore.

Sono tante le persone in tutta Italia che si spostano con i mezzi pubblici. Questi permettono anche di inquinare meno rispetto ai mezzi privati e di raggiungere comunque i luoghi in cui si lavora o si devono fare delle commissioni. Tuttavia chi si sposta in questo modo deve fare regolarmente i conti con qualche disagio: ritardi, code che saltano e quant’altro.

Settembre sarà caratterizzata proprio da qualcosa del genere, a causa di uno sciopero che farà fermare tutto per 25 ore. Ecco le informazioni utili per non avere disagi nei propri spostamenti con i mezzi pubblici.

Quando sarà tutto fermo per 25 ore a causa dello sciopero dei mezzi

Il ritorno in città per molti sarà caratterizzato da una brutta notizia: sì, perché il mese di settembre si apre con uno sciopero dei mezzi a Roma. Sarà tutto fermo per 25 ore e dunque per non avere disagi nei propri spostamenti, ecco le informazioni più utili su questo periodo “nero”.

In pratica giovedì 4 settembre è previsto uno sciopero di quattro ore da parte del personale ATAC dalle 8:30 alle 12:30, quindi in queste fasce orariea utobus, tram e metropolitane potrebbero subire cancellazioni o riduzioni del servizio. Come previsto dalla normativa, saranno comunque assicurate le cosiddette fasce di garanzia. Nello specifico, i mezzi circoleranno regolarmente dalle 5:30 alle 8:30.

Nella serata del 4 settembre, a partire dalle 21:00, invece, scatterà a livello nazionale anche lo sciopero del comparto ferroviario, che proseguirà per tutta la giornata del 5 settembre, fino alle 18:00. Coinvolgerà Frecciarossa, treni regionali e convogli Trenitalia, inclusi quelli gestiti da Trenord. Per sapere di più e non avere disagi, è consigliabile controllare gli aggiornamenti pubblici sui canali Atac e Roma Mobilità per quanto riguarda i mezzi di trasporto cittadini, e sul sito Trenitalia per avere informazioni sulla lista dei treni garantiti.

Dunque per 25 ore, dal 4 al 5 settembre, sia il trasporto pubblico cittadino che quello ferroviario subirà delle modifiche. Spostarsi potrebbe essere difficile e per questo si consiglia di scegliere delle alternative per evitare disagi e ritardi. Buone alternative sono il noleggio di monopattini, scooter elettrici, bike sharing e car sharing. Un altro accorgimento utile può essere quello di pianificare gli spostamenti con anticipo, per evitare sorprese.