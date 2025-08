Una situazione di disagio si verificherà nei prossimi giorni quando gli italiani rimarranno senza acqua per 24 ore: ecco quando.

In estate, specie con le temperature roventi delle ultime settimane, è doveroso lavarsi un po’ più spesso e trovare un po’ di refrigerio con una doccia. Poi, complici le lunghe giornate al mare, il momento perfetto è tornare a casa e togliere tutto il sale di dosso, così come dopo una giornata al lavoro, quando ci si toglie la stanchezza facendo un bel bagno.

Purtroppo, però, tra qualche tempo gli italiani si troveranno senza acqua per ben 24 ore e ovviamente questa situazione potrebbe non piacere a molti. Ecco quando accadrà.

Quando mancherà l’acqua per 24 ore

Fra pochi giorni gli italiani vivranno una situazione di disagio a causa della sospensione del servizio idrico per ben 24 ore. Questa situazione si è già verificata in diversi comuni, ma accadrà anche a Fidene.

Precisamente in diversi quartieri mancherà l’acqua dalle 8 di martedì 5 fino alle 7 di mercoledì 6 agosto per quasi 24 ore. Nel dettaglio resteranno senz’acqua le seguenti zone:

Tufello

Vigne Nuove

Serpentara

Colle Salario

Nuovo Salario

Villaggio Angelini

Castel Giubileo

Il motivo dell’interruzione è legato a degli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficenza del servizio. Acea Ato2, per limitare i disagi ai residenti, ha predisposto lo stazionamento di diverse autobotti. In particolare i residenti potranno rifornirsi di acqua alle autocisterne predisposte in:

piazza dei Vocazionisti

via Radicofani 75

piazza Minucciano

via Servigliano 29

via Rapagnano angolo Via M. Urano

via Lina Cavalieri 3

via Gino Cervi 4

piazza Luigi Porro Lambertenghi

via di Valle Melaina 13

via Grottazzolina

Durante la sospensione dell’acqua per quasi 24 ore, sarà predisposto un servizio di rifornimento diretto per le strutture dell’ASL Roma 1 quali il Centro Diurno Pasquariello (via Gennaro Pasquariello 8), il Centro Diurno Fratelli Lumière (via fratelli Lumìere 36) e il presidio riabilitazione sul territorio e tecniche innovative (via Luigi Lablanche 36). Insomma, per quasi 24 ore molti cittadini si ritroveranno senza acqua e chiaramente questa situazione potrebbe provocare non pochi disagi, giusto ora che è estate.

Tuttavia, saranno predisposte diverse autobotti in città in modo da permettere a chiunque di rifornirsi di acqua per potersi lavare, cucinare e svolgere normalmente le comuni attività quotidiane. La sospensione del servizio è comunque legata alla volontà di migliorare l’efficienza del servizio, quindi i cittadini non possono che essere contenti di questa iniziativa, anche se potrebbero avere dei fastidi nelle giornate tra il 5 e il 6 agosto.