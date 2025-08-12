Chi è abituato o dovrà prendere dei treni nei prossimi giorni dovrà cerchiare questa data in rosso perché ci sarà uno sciopero di quasi 24 ore. Ecco quando.

È agosto e sempre più persone raggiungono le località delle vacanze in auto ma molti prendono anche il treno. Non solo ma anche per andare a lavoro, in molti si spostano con i treni. Insomma, questo mezzo di trasporto rappresenta una salvezza e una certezza per molti.

Ma non lo è quando viene indetto qualche sciopero dei treni, come in questo caso. Ce ne sarà uno in questa data, da cerchiare in rosso sul calendario, della durata di quasi 24 ore. Ecco quando accadrà.

La data in cui ci sarà lo sciopero dei treni di quasi 24 ore

Sono tante le persone che si spostano usando i treni. Che sia una tratta corta o lunga poco importa perché questo mezzo di trasporto è sempre più scelto perché consente una enorme capillarità negli spostamenti. Tuttavia i disagi sono sempre dietro l’angolo e no, non si tratta solo dei ritardi o dei mezzi soppressi all’improvviso, ma anche degli scioperi.

Fra qualche giorno ci sarà infatti uno sciopero dei treni di quasi 24 ore. Chiunque sia abituato a prendere questo mezzo, dovrebbe cerchiare in rosso questa data sul calendario. Per fortuna non si tratta di un giorno di agosto, quando molte persone potrebbero prendere i treni proprio per andare in vacanza (ed anche i turisti stranieri) ma di settembre.

Lo sciopero dei treni è infatti in programma tra il 4 e il 5 settembre per 21 ore. In particolare ci sarà dalle ore 21 del 4 settembre alle ore 18 del 5 settembre. L’agitazione sindacale potrebbe coinvolgere il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale da Sgb e dall’Assemblea nazionale Pdm e Pdb, e potrebbe provocare disagi e disservizi anche ai pendolari novaresi e del Vco.

Durante queste ore, alcuni convogli potranno subire naturalmente delle modifiche o delle cancellazioni. Insomma è preferibile cerchiare sin da ora in rosso questa data sul calendario per non dimenticarsi ed evitare disagi nei propri spostamenti. Per quasi 24 ore (21 ore per la precisione) i treni potrebbero non circolare e dunque chiunque abbia in calendario un viaggio il 4 o il 5 agosto, dovrebbe ricordarsi che ci sarà sciopero di questi mezzi di trasporto.