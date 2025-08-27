Il club giallorosso potrebbe chiudere l’affare con la rivale mettendo sul piatto il suo ormai ex Capitano: addio ormai imminente

La conferma, come se non bastassero le sibilline – ma nemmeno troppo – parole rilasciate dal tecnico Gian Piero Gasperini nel corso dell’estate, è arrivata direttamente dal DS Frederic Massara nell’immediato pre-partita della prima di campionato della Roma contro il Bologna.

“Con Pellegrini ho condiviso con lui e con il suo agente il fatto che non avremmo prolungato il suo contratto. E per questo motivo, anche per non perdere il calciatore libero e per volontà dello stesso giocatore, stiamo valutando le varie situazioni. C’è tempo, ancora 10 giorni e anche il mercato di gennaio“, ha detto il dirigente mettendo di fatto la parola ‘fine’ al matrimonio tra il numero 7 e la sua squadra del cuore.

Quella in cui è cresciuto, andando via per farsi le ossa salvo ritornare, diventandone simbolo, Capitano e bandiera. Se solo fosse rimasto fino alla fine della sua carriera, ovviamente.

Invece la storia d’amore tra il calciatore romano e il club giallorosso, già avvelenata dall’ostilità di parte della tifoseria che gli ha rimproverato sia l’esonero di José Mourinho che quello di Daniele De Rossi, sta per finire quasi nel silenzio. Nell’indifferenza. Nel fastidio di non ricordare, a causa di un importante infortunio in allenamento occorso a sole tre giornate dalla fine del campionato scorso, quale sia stata l’ultima gara giocata indossando l’amata fascia da Capitano.

Cercato ora da West Ham (che gli ha proposto un ingaggio pari a quello percepito alla Roma) e Fiorentina, il centrocampista riflette sul suo futuro. La scelta potrebbe essere agevolata da una trattativa che il citato Massara stava già conducendo separatamente con la società toscana.

Scambio con Pellegrini: la Roma sul talento viola

Due gol, quattro assist, una presenza di spessore sul terreno di gioco lungo tutte le 26 gare di campionato disputate con la maglia della Juve Stabia: questo l’ottimo ruolino di marcia di Niccolò Fortini, uno dei gioielli del settore giovanile della Fiorentina, che negli ultimi anni sta lavorando davvero alla grande coi prospetti cresciuti nella dorata cornice del nuovissimo Viola Park.

Il terzino sinistro che ama giostrare sulla corsia opposta al suo piede preferito (alla Spinazzola, tanto per citare uno dei laterali in forza alla Roma negli ultimi anni), è valutato circa 10 milioni dal club toscano.

Il classe 2006 nativo della provincia di Lucca ha già incassato l’interessamento del Torino nei suoi confronti, ma l’inserimento dei giallorossi – unito alle lusinghe del DS Pradè sullo stesso Lorenzo Pellegrini – potrebbe aprire decisamente la strada ad uno scambio di mercato che avrebbe del clamoroso.