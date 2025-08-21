Un clamoroso scambio alla pari potrebbe scatenarsi sull’asse Juventus-Inter negli ultimi giorni di mercato: ecco le opzioni.

Difficile trovare una rivalità calcistica in Italia, al di fuori delle sfide stracittadine, più sentita e pesante di quella tra Juventus ed Inter. Le due squadre, tra le più titolate del nostro calcio, si sono spesso date battaglia per traguardi comuni e per primeggiare in campionato, senza dimenticare i tanti screzi post-Calciopoli.

Un derby d’Italia, come viene definito da sempre il duello Juve-Inter, che spesso si è spostato anche in ambito calciomercato. Ma in questo finale di sessione estiva 2025 la situazione potrebbe cambiare, visto che bianconeri e nerazzurri sembrano intenzionati a collaborare per migliorare le rispettive rose.

All’orizzonte potrebbe concretizzarsi uno scambio alla pari tra le storiche rivali, che riguarda fra l’altro due calciatori della Nazionale italiana. Protagonisti di questa operazione due centrocampisti azzurri, che evidentemente non rientrerebbero a pieno titolo nel progetto tecnico della propria squadra, pronti invece a fare le valigie e ricominciare in un altro ambito.

Pazzo scambio in Serie A: Locatelli all’Inter e Frattesi alla Juventus

L’indiscrezione è stata lanciata a Radio Bianconera dal noto talent-scout ed esperto di calciomercato Michele Fratini. Nell’ambito di un discorso generale sulle prossime mosse della Juventus, si è parlato anche di questo scambio alla pari davvero ingegnoso e particolare.

Manuel Locatelli, centrocampista ed attuale capitano della Juve, potrebbe fare le valigie e lasciare la Continassa. Il mediano è molto richiesto, ma l’idea che stuzzica di più il club bianconero è quella di uno scambio alla pari: “La Juventus in base alle richieste potrebbe mettere Locatelli sul mercato, è molto ricercato. Occhio ad un possibile scambio tra Locatelli e Frattesi“ – ha dichiarato Fratini lanciando la bomba.

Dunque la Juventus sarebbe disposta a privarsi del proprio metronomo di centrocampo, arrivando invece ad una mezzala molto apprezzata da mister Tudor; ovvero Davide Frattesi, calciatore classe ’99 in uscita dall’Inter ed altro pezzo forte della Nazionale italiana. Sembra che il tecnico croato abbia bisogno di un centrocampista dalle caratteristiche di incursore proprio come Frattesi e per questo potrebbe avallare lo scambio.

La Juventus ha già programmato la cessione di un altro centrocampista centrale come Douglas Luiz, ormai pronto a sbarcare al Nottingham Forest in Premier League; se dovesse realmente concretizzarsi lo scambio Locatelli-Frattesi, sarebbe inevitabile la permanenza di Fabio Miretti, precedentemente accostato al Napoli.

L’Inter invece non sembra puntare troppo su Frattesi in vista della prossima stagione. Cristian Chivu preferirebbe avere un nuovo mediano di manovra, proprio come Locatelli, ideale per alternarsi a Calhanoglu in cabina di regia.