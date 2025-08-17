Il terribile infortunio occorso al giocatore proprio alla vigilia del primo impegno ufficiale sconvolge lo scenario di mercato: ora il club preme per l’acquisto

Una doppia beffa, che coinvolge non solo il povero atleta, vittima di un infortunio che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi, ma a cascata anche diversi club che, in un modo o nell’altro, vengono e saranno toccati più o meno direttamente dal lungo stop del giocatore.

Era forse sul punto di essere ceduto, il trequartista slovacco che nel penultimo allenamento prima dell’esordio stagionale in Coppa Italia, si è procurato un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Con l’inevitabile operazione chirurgica già comunicata tempestivamente dal suo club, il giocatore saluta il terreno di gioco quanto meno fino al prossimo aprile.

Una vera tegola, dicevamo, innanzitutto per Tomas Suslov, atteso al riscatto dopo la scorsa stagione fatta di un solo assist, e zero gol, in tutto il campionato. Ma anche per il Verona, suo club di appartenenza, che già si era preparato ad incassare i soldi di una sua partenza in direzione Roma, Parma o Atalanta: questi i club che avevano manifestato interesse per il classe 2002.

Nella peggiore delle ipotesi gli scaligeri avrebbero comunque tenuto volentieri la loro risorsa in rosa, affidandogli nuovamente le chiavi della manovra offensiva del centrocampo: nulla da fare, la beffa è servita su tutta la linea.

Suslov ko, Verona e Samp si contendono il giallorosso

Già oggetto del concreto e forte interesse della Sampdoria per le sue prestazioni, l’ex Capitano della Primavera della Roma Luigi Cherubini è reduce da una buona prima stagione in cadetteria tra le fila della sorprendente Carrarese.

Rientrato, come da accordi pattuiti la scorsa estate tra il club romano e i toscani, a Trigoria, il trequartista è ora nel mirino anche dell’Hellas Verona, che cerca una soluzione immediata al problema della lacuna lasciata a centrocampo dall’infortunio dello sfortunato slovacco.

Il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti sta già spingendo forte col DS Sogliano per chiudere il prima possibile la trattativa. L’allenatore dei gialloblù, che era ed è anche in attesa di una punta centrale prima della fine del mercato, ha estrema necessità di completare la rosa con un innesto di valore. Tanto di guadagnato per la Roma, che attende di incassare i proventi derivanti dalla partenza del suo gioiellino, contando anche sulla presumibile asta che ora si scatenerà tra veneti e liguri per Cherubini.