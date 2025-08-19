Ci sono delle date e degli orari da segnare se si è abituati ai mezzi pubblici. A Roma, infatti, il trasporto pubblico verrà stravolto per 3 giorni.

Non sono solo i turisti ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per i propri spostamenti a Roma ma anche i cittadini che vanno a lavoro, gli studenti dell’Università o delle scuole o chiunque debba fare qualche commissione o spostamento. Questi mezzi assicurano una buona capillarità ma bisogna fare attenzione anche ad eventuali stop per lavori o per altri eventi.

Fra poche ore, infatti, il trasporto pubblico della Capitale verrà stravolto per 3 giorni. Ecco le date e gli orari da segnare per evitare disagi.

Quando verrà stravolto il trasporto pubblico a Roma

Per 3 giorni il trasporto pubblico di Roma sarà stravolto. Infatti, i cortei e i raduni religiosi legati al Giubileo che richiameranno tantissimi fedeli impatteranno ovviamente sulla circolazione stradale e dei mezzi pubblici.

In particolare martedì 19 agosto, dalle 9:30 alle 14:30, è prevista una processione dell’associazione francese Pèlerinage de Tradition. Il corteo, che prevede la partecipazione di circa 4000 persone, partirà da piazza Santa Croce in Gerusalemme e si concluderà a piazza di Santa Maria Maggiore, passando per via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto.

Sono dunque previste deviazioni o stop temporanei per le linee tram 3 e 16, e bus 70, 71, 360, 514, 590, 649, 714. Mercoledì 20 agosto, dalle 9:30 alle 14:00, il Parco di Colle Oppio ospiterà un raduno organizzato dalla Fraternità San Pio X, con circa 6.000 partecipanti. Alle 18:30 partirà una processione che si snoderà lungo viale del Monte Oppio, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto, fino a piazza San Giovanni in Laterano.

Sono previste limitazioni per le linee tram 3 e 16 e bus 51, 81, 85, 87, 360, 590, 714, 792. Sempre mercoledi mattina, alle 10:00, si terrà l’Udienza Generale di Papa Leone XIV sul sagrato della Basilica di San Pietro e dunque nell’area del Vaticano sono previste chiusure stradali e rallentamenti. Infine giovedì 21 agosto, tra le 10:30 e le 12:30, si terrà una processione di circa 4000 fedeli che si sposterà da piazza Pia a San Pietro, attraversando via della Conciliazione.

Quindi sono previste modifiche alla viabilità e possibili rallentamenti per mezzi pubblici e traffico privato. Dunque martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 agosto sono i 3 giorni in cui il trasporto pubblico sarà stravolto a Roma. Per evitare disagi sarà meglio controllare in anticipo gli aggiornamenti sulla mobilità e segnare date e orari di questi eventi giubilari che potranno modificare le corse dei mezzi pubblici.