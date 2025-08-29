Il club giallorosso è molto attivo in questa parte finale della sessione estiva di mercato: ecco l’affare in dirittura d’arrivo

In attesa di verificare i progressi nell’assimilazione del calcio totale di Gian Piero Gasperini in quel di Pisa (dove nella serata di sabato la Roma sarà chiamata al confronto contro una squadra capace di fermare l’Atalanta a Bergamo nel match d’esordio), il club capitolino resta molto presente e attivo sul mercato.

La ricerca quasi ossessiva di un altro attaccante esterno da regalare al tecnico di Grugliasco procede, pur senza fare significativi passi in avanti né per la pista Sancho (ormai tramontata), né per quella del 19enne inglese del Chelsea Tyrique George, sul quale il DS Massara sta operando un pressing davvero importante nelle ultime ore.

Al netto dell’incredibile suggestione proveniente da Milano, che vorrebbe i rossoneri in procinto di chiudere – con le stesse modalità e con i medesimi tempi di quanto fatto lo scorso anno con Abraham e Saelemaekers – lo scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, e col profilo di Alex Jimenez accostato con insistenza (ma in una trattativa separata) ai giallorossi, tiene banco anche l’argomento cessioni.

I dirigenti capitolini sono a caccia di milioni utili per portare, sul gong della finestra di scambi, l’assalto agli obiettivi designati. Tra i quali rientra, come noto, anche il greco Tsimikas del Liverpool.

A proposito del ruolo rivestito in campo dal 29enne ellenico, la Roma avrebbe preso la sua decisione su un calciatore che in teoria avrebbe dovuto essere un’alternativa ad Angeliño sulla corsia di sinistra, ma che di fatto non è stato considerato mai tale dall’esigente allenatore piemontese.

Salah-Eddine torna in patria: altro affare in uscita

Sceso in campo in tre sole misere occasioni lo scorso anno (il calciatore arrivò a gennaio dal Twente per 8,5 milioni di euro più 2 di bonus), Anass Salah-Eddine è uno dei tanti acquisti di gennaio conclusi dall’allora DS giallorosso Florent Ghisolfi, che non hanno inciso minimamente nella pur iper positiva seconda parte dell’anno della squadra.

Escluso anche dalla lista UEFA, non schierato nemmeno in Coppa Italia a causa dell’eliminazione (precedente al suo arrivo) patita dalla Roma per mano del Milan, il terzino olandese ha visto il campo per soli 153 minuti.

Il nativo di Amsterdam ha indubbiamente pagato l’esplosione del suo rivale spagnolo nel ruolo, ma la sensazione è che Gasperini si sia ritrovato per le mani un calciatore che non avrebbe voluto. E che infatti ora ha già le valigie pronte per lasciare la Capitale dopo un pre-campionato in cui è stato schierato in campo fondamentalmente per far rifiatare i titolari o per sostituire qualche profilo infortunato.

Come confermato dalla redazione di Sky Sport, Salah-Eddine è pronto a tornare in patria, al PSV Eindhoven, con cui dovrebbe a breve firmare il trasferimento definitivo. Gli olandesi avrebbero battuto la concorrenza di Torino e Werder Brema sul classe 2002, destinato quindi a lasciare la Serie A dopo 6 mesi quasi invisibili.