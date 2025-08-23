Alle 18:30 parte una nuova stagione di Serie A, con il Sassuolo che accoglie il Napoli pronto a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Si preannuncia un campionato competitivo e cresce la curiosità nell’attesa di vedere i nuovi giocatori arrivati nelle nostre squadre.

Chi saranno i protagonisti di questa stagione?

Stefano Agresti: “Molte squadre si sono rinforzate, la classifica resterà corta. Magari ci sarà una che si stacca e vince ma l’idea è che la lotta possa essere serrata. Ci sono molte ottime individualità anche nel nostro campionato che mantiene un tasso tecnico generale molto buono. De Bruyne è un campione che va nella squadra che ha vinto lo scudetto, ma ci sono anche Modric, Yldiz, credo ci divertiremo molto anche quest’anno”

Giancarlo Padovan: “Per quanto tempo più squadre lotteranno per lo Scudetto? Per me sarà un campionato aperto. Come singolo mi interessa molto De Bruyne ma anche Boniface mi incuriosisce perché è un calciatore di cui tutti parlano molto bene. Io ho una fiducia smisurata in Tare e credo che il Milan sia la squadra giusta per verificare eventuali giocatori di qualità che magari sono stati sottotraccia per infortuni o perché non hanno trovato un ambiente capace di farli rendere al meglio”.

Roberto Pruzzo: “I nomi che ho sentito spero siano comprimari, e che gli italiani tornino ad essere protagonisti. Spero che gli Esposito, i Lucca tornino ad essere protagonisti. Io penso che Boniface avrebbero dovuto lasciarlo dove è. Io ho anche bocciato l’operazione Sancho che è non è in condizione. Io punterei di più sugli italiani, su Camarda, su Piccoli. Ho fatto il nome di 4 o 5 giocatori che secondo me meritano“