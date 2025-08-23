Novità in casa Juventus a poche ore dall’esordio stagionale in campionato contro il Parma. I bianconeri hanno preso la drastica decisione.

Tutto pronto in casa Juventus per l’esordio stagionale. Il campionato 2025/2026 dei bianconeri comincerà domenica all’Allianz Stadium contro il Parma. Una sfida che vede favoriti sulla carta i padroni di casa, ma è risaputo come le prime partite della stagione nascondono sempre insidie particolari.

Igor Tudor pare avere le idee chiare sulla formazione iniziale da schierare domenica, ma a livello di rosa generale manca ancora qualcosa per far felice lo stesso allenatore croato. La Juve infatti spera di puntellare la squadra entro il 1 settembre, ovvero quando scadrà il termine ultimo per acquisti e cessioni della sessione estiva.

La Juve vorrebbe chiudere il mercato con l’acquisto di una mezzapunta offensiva e di un nuovo centravanti, ma molto dipenderà dalla situazione degli esuberi. In queste ore si stanno formalizzando le cessioni di diversi calciatori fuori dal progetto tecnico: Douglas Luiz sta andando al Nottingham Forest, Arthur tornerà in Brasile e Nico Gonzalez è sondato dall’Atletico Madrid. Ma c’è un altro elemento della rosa che potrebbe addirittura svincolarsi.

Juventus, non c’è spazio per Tiago Djalò: il difensore può rescindere a giorni

La Juventus vuole allontanare dalla propria rosa anche Tiago Djalò, un difensore centrale che non è mai entrato nelle grazie di Tudor e dei suoi predecessori. In queste settimane il club ha cercato una soluzione per il portoghese, ma non sono arrivate proposte convincenti per cederlo altrove.

Per questo motivo alla Continassa si starebbe seriamente ragionando riguardo ad una rescissione consensuale. A poche ore dal debutto stagionale in Serie A la Juventus potrebbe accordarsi con Djalò chiudendo anzitempo l’avventura del difensore, svincolandolo immediatamente. Ovviamente servirà pagare una buonuscita all’ex Lille, che si ritroverebbe senza squadra a fine agosto.

Tiago Djalò lo scorso anno era andato a giocare in prestito al Porto, non convincendo del tutto neanche la formazione portoghese che ha deciso di non riscattarlo. Una storia molto particolare quella del classe 2000, che nel gennaio 2024 era stato ingaggiato dalla Juventus per circa 5 milioni di euro, strappandolo dalla concorrenza dell’Inter. Ma a sorpresa il centrale portoghese (con un passato nel vivaio del Milan) non è stato mai utilizzato in campo.

Durante l’estate 2025 Tudor ha provato a schierarlo nelle rotazioni della difesa, ma non lo ha mai considerato utile alla causa. Per questo motivo la Juventus lo ha messo sul mercato, senza successo. Ora l’ultima soluzione è quella dello svincolo a costo zero, così da potersi trovare un nuovo club autonomamente.