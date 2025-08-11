La Roma potrebbe regalarsi questo colpaccio, strappandolo ai rivali della Fiorentina. Altro rinforzo per mister Gasperini.

Momento di stand-by per il calciomercato della Roma. La squadra di Trigoria ha già completato diverse operazioni, tutte con un minimo comune denominatore: prendere calciatori giovani e di prospettiva, su cui il neo tecnico Gian Piero Gasperini possa lavorare e farli esplodere definitivamente.

Lo stesso Gasperini nelle scorse ore ha confermato però l’esigenza di completare la rosa il prima possibile, in particolare nel reparto offensivo. Ma per farlo, la Roma dovrà prima attendere qualche operazione in uscita, altrimenti per motivi di bilancio sarà difficile ipotizzare o tentare altri investimenti onerosi, come quelli superiori ai 60 milioni di euro finora già effettuati.

L’idea è dunque attendere eventuali proposte dal mercato; sono pochi i calciatori della Roma considerati incedibili. Ecco perché l’ultimo sondaggio dell’Al-Nassr per Evan Ndicka potrebbe rappresentare una soluzione, non certo piacevole ma utile, per ottenere una importante plusvalenza e reinvestire il denaro in almeno un altro paio di colpi funzionali.

Ndicka, centrale ivoriano classe ’99, è stato acquistato dalla Roma a costo zero. Dunque una sua cessione (valutazione 40 milioni di euro) rappresenterebbe una opportunità di plusvalore e ricavo netto.

Roma, se parte Ndicka si punta tutto sul talento viola Comuzzo

Un’eventuale partenza di Ndicka garantirebbe come detto la possibilità alla Roma di investire su due nuovi calciatori. Uno di questi sarebbe l’attaccante di movimento richiesto da Gasperini, con il portoghese Fabio Silva, in uscita dal Wolverhampton, che rappresenta un’idea molto concreta sui 15-20 milioni.

Ma allo stesso momento servirebbe anche rimpiazzare l’ivoriano in difesa, con un nuovo titolare che si possa integrare al meglio nella linea a tre del Gasp. Il nome che scalda maggiormente in questo senso è quello di Pietro Comuzzo, giovane centrale della Fiorentina che viene considerato uno dei migliori talenti di prospettiva della Serie A italiana.

Il classe 2005, nativo del Friuli ma cresciuto in maglia viola, è finito nel mirino del Milan da tempo. Ma potrebbe essere la Roma a muoversi con maggiore concretezza su Comuzzo, che ha già dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli nella linea difensiva e di avere tutte le caratteristiche giuste per rimpiazzare un veterano come Ndicka.

Il cartellino del 20enne difensore viene valutato dalla Fiorentina una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe anche concludersi sui 27-28 milioni, magari inserendo alcuni bonus alla firma. Un valzer di difensori che in qualche modo interessa l’intera Serie A, visto che oltre alla Roma anche Inter, Milan ed Atalanta stanno cercando rinforzi per la retroguardia entro fine agosto.