Sono tutti sconvolti a Londra per quello che sta succedendo all’amato Re Carlo, che è stato “spodestato”.

L’attenzione sulla Royal Family è sempre molto alta e questa volta c’è una notizia che non riguarda la lontananza fra Re Carlo e il principe Harry ma qualcos’altro che ha lasciato tutti sconvolti a Londra.

Sì, perché Re Carlo è stato “spodestato”. Ecco che cosa sta succedendo all’amato sovrano.

Da chi è stato “spodestato” Re Carlo

Fra le figure più influenti, amate e seguite al mondo c’è Re Carlo, subentrato come erede della amata Regina Elisabetta e rappresentante della monarchia britannica. Di lui si è parlato molto di recente della sua malattia, ma oggi la notizia è un’altra e ha lasciato sconvolti i sudditi.

Re Carlo è stato “spodestato” e non si tratta di niente che abbia a che fare con il trono, ma il suo patrimonio. Questo, nel 2025, è cresciuto e sfiora gli 850 milioni di dollari, una cifra davvero consistente che però non è riuscita a far rientrare il sovrano nella Rich List stilata ogni anno dal Sunday Times, in cui sono compresi 156 miliardari.

Dal punto di vista del potere, secondo alcune testate (fra cui Libero), Re Carlo non è il più potente in città: c’è un’altra dinastia che sembra detenere molta più Londra dei Windsor. Di fatto il sovrano è stato spodestato dalla dinastia Al-Thani del Qatar. Infatti, le residenze reali come Buckingham Palace, St James’s Palace, Clarence House o Hampton Court Palace fanno parte della Crown Estate e appartengono a Re Carlo solo in rappresentanza della Nazione, mentre il patrimonio immobiliare della dinastia Al-Thani è interamente privato.

Questo si aggira intorno ai 2,4 miliardi di sterline, di cui 1,6 miliardi attribuiti allo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani che è una delle personalità più ricche di Londra, a soli 45 anni.I reali del Qatar hanno acquisito delle importanti proprietà in una delle zone più esclusive di Londra, la Northwestern Mayfair, chiamata Little Doha proprio perché qui ci sono diverse residenze di proprietà della famiglia del Qatar.

Non solo ma possiedono anche: Harrods, acquisito nel 2010 per 1,7 miliardi di euro; i Maybourne Hotels, una catena di hotel di extra lusso; Shard, il grattacielo più alto d’Europa, posseduto al 95% proprio dallo Stato Qatar; Canary Wharf e una parte dell’aeroporto di Heathrow, posseduto al 20% dal Qatar.

Insomma, Re Carlo è stato spodestato: Londra appartiene di più alla famiglia reale degli Al-Thani che ai Windosor.