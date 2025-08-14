Solitamente molto pacato e riflessivo, Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, questa volta sembra aver perso letteralmente la pazienza, o come si dice, le staffe. Tanto da avventurarsi a sostenere, senza perifrasi edulcoranti, che l’Unione Europea è composta da imbecilli e nazisti che la governano. In particolare, Putin ha rilasciato queste severe dichiarazioni in relazione al comportamento di un’Unione Europea che continua indefessamente a supportare le irragionevoli ragioni del guitto di Kiev, l’attore nato con la “N” maiuscola, Zelensky.

No Putin: l’Unione Europea è piena di imbecilli, ma non certamente nazisti

Per quanto riguarda il paragone azzardato con il nazismo, ci sembra francamente inappropriato. L’Unione Europea, infatti, è retta da neoliberisti e atlantisti, dunque il male che l’affligge non è più quello del nazismo, fortunatamente estinto in Europa, ma ben presente nell’Ucraina del battaglione Azov, appoggiata dall’Europa. Il male che oggi affligge l’Unione Europea, tempio vuoto che santifica il turbocapitale finanziario, è il neoliberismo atlantista, come già ricordato. Esso è strutturalmente diverso dal nazismo, certo, ma non per questo esente da orrori e violenza, come dovrebbe ormai essere a tutti evidente.

L’ordine neoliberale, come non mi stanco di sottolineare a pieso spinto, si fonda sulla violenza immanente del fanatismo del libero mercato concorrenziale. Una violenza che, a differenza di quella del nazismo, non è legata a nomi propri, particolari, ma a un sistema anonimo e impersonale che tuttavia produce violenza quotidianamente.

L’Unione Europea: un cavallo di Troia del capitalismo finanziario

Forse Putin si è lasciato prendere la mano, come si suole dire, e ha voluto rispondere con la stessa moneta a quanti avevano detto, in maniera del tutto goffa e risibile, che la Russia è oggi l’equivalente del Terzo Reich. Una proposizione stupida di per sé, ma soprattutto stupida se riferita a quella forza, la Russia, che più di tutti ha eroicamente contribuito a liberare l’Europa dall’orrore nazista. Ciò che la propaganda hollywoodiana si sforza in ogni modo di occultare, attribuendo ai soli americani il merito della liberazione europea.

Più condivisibile, invece, è l’altra dichiarazione di Putin, quella secondo cui l’Unione Europea è attualmente retta da veri e propri imbecilli (non certo nazisti), politicamente parlando. In questo caso è davvero difficile dargli torto. L’Unione Europea, infatti, è attualmente governata da veri e propri sfasciacarrozze, animati soltanto dalla volontà di servire fino in fondo il capitale finanziario e l’imperialismo di Washington, anche a costo di danneggiare l’Europa stessa. Questo dovrebbe essere ormai noto a tutti coloro che ancora osano pensare con la propria testa e non siano manipolati dall’ordine discorsivo propagandistico egemonico nel vecchio continente.

Tante prove si potrebbero addurre a sostegno della tesi esposta da Putin, e ne vogliamo evocare due soltanto: il folle piano del Rearm Europe, voluto dalla sacerdotessa dei mercati a patri di Ursula von der Leyen, e le ridicole sanzioni alla Russia, il primo caso di sanzioni che recano danno al sanzionante e non al sanzionato. Già questo dovrebbe bastare a capire che cosa realmente sia oggi l’Unione Europea.