La situazione tra il PSG e Gianluigi Donnarumma sta diventando sempre più tesa. Il portiere italiano, che aveva firmato con il club parigino a parametro zero nel 2021, potrebbe essere ai titoli di coda del suo capitolo a Parigi. In vista della Supercoppa Europea contro il Tottenham, Donnarumma non è stato convocato, e il suo futuro appare incerto. La causa principale di questo scontro sembra essere il mancato rinnovo del suo contratto, che scadrà nel 2026. Il PSG ha presentato un’offerta di rinnovo che non ha soddisfatto le aspettative del portiere, con un abbassamento del suo stipendio da 10 a 8-9 milioni di euro.

L’arrivo di Chevalier, giovane portiere proveniente dal Lille per una cifra che potrebbe raggiungere (bonus inclusi) i 55 milioni di euro, è l’ennesimo segnale che il futuro di Donnarumma potrebbe essere lontano dalla capitale francese. La domanda ora è se il portiere italiano sarà relegato in panchina per far spazio al nuovo arrivato. Ma cosa c’è dietro questa decisione e quali potrebbero essere le sue conseguenze?

La Questione Tecnica e Economica

Secondo Nando Orsi, la situazione al PSG non riguarda tanto le qualità di Donnarumma come portiere, quanto piuttosto una questione di rapporti personali e strategie economiche. “Non penso che sia solo una questione tecnica,” ha detto Orsi, “Perché tu non puoi discutere il portiere più forte del mondo. È più probabile che si tratti di una questione di rapporti interpersonali e di scelte economiche”. La relazione tra Donnarumma e l’allenatore Luis Enrique, infatti, non è mai decollata, e ciò ha influito pesantemente sul suo status nella squadra.

Donnarumma, nonostante sia considerato uno dei migliori calciatori nel suo ruolo, non ha mai legato con l’allenatore spagnolo, il che ha spinto il PSG a cercare alternative più in linea con il progetto di gioco, che richiede un portiere abile anche con i piedi. La decisione di puntare su un giovane come Chevalier potrebbe quindi non essere solo tecnica, ma anche una mossa per ridurre i costi e rinnovare il reparto senza compromettere il futuro finanziario del club.

PSG-Donnarumma: il possibile futuro del Portiere

Il futuro di Donnarumma sembra quindi segnato: il portiere italiano potrebbe essere costretto a cambiare aria. Francesco Di Giovambattista suggerisce che Donnarumma potrebbe aspettare un altro anno a Parigi, “ma poi dovrebbe tornare in Italia,” ha detto. Diverse squadre italiane potrebbero essere pronte ad accoglierlo, tra cui Inter e Juventus. Tuttavia, la questione economica non è di poco conto: Donnarumma guadagna circa 12 milioni di euro annui, una cifra difficile da sostenere per molte squadre italiane.

In ogni caso, il PSG ha già preso la sua decisione e la priorità sembra essere quella di alleggerire il bilancio, senza compromettere la qualità della squadra. Come sottolineato da Roberto Pruzzo, Donnarumma potrebbe finire per essere una pedina di mercato molto interessante per altri club, ma solo se abbassa le sue richieste economiche.